Tourisme au Maroc | 4,3 millions de visiteurs accueillis au T1-2026 (Ministère)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le secteur touristique marocain confirme sa dynamique positive au premier trimestre 2026, avec 4,3 millions de touristes accueillis, soit une hausse de 7% par rapport à la même période en 2025, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Le mois de mars a été particulièrement dynamique, avec près de 1,6 million de touristes, en hausse de 18% par rapport au même mois de l’année 2025, indique le ministère dans un communiqué.

Ces résultats reflètent les efforts significatifs engagés dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 pour renforcer la connectivité aérienne, diversifier les marchés émetteurs et améliorer l’offre d’hébergement et d’animation sur l’ensemble du territoire marocain, souligne la même source.

Cité dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a déclaré : “Ces chiffres confirment que la destination Maroc tient sa trajectoire”.

“Mars 2026 est un signal fort. Nous continuons à travailler pour que cette dynamique se consolide sur l’ensemble de l’année”, a-t-elle ajouté.

LR/MAP