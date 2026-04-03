Le ministère de la Justice alerte sur un site frauduleux pour le paiement des contraventions routières

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Le ministère de la Justice a mis en garde, vendredi, contre un site frauduleux de paiement des amendes relatives aux infractions routières signalées par radar fixe, usurpant l’identité du service officiel relevant du ministère.

Cette mise en garde intervient suite aux SMS reçus par certains citoyens les invitant à payer, avant le 5 avril courant, des amendes relatives aux infractions routières relevées par radar fixe, en les avertissant qu’un non-paiement entrainerait le recouvrement du montant total de l’amende en plus des pénalités de retard, indique un communiqué du ministère de la Justice.

La même source précise que le site électronique en question “https://amendes-justice-gov.lat/ma” est frauduleux et usurpe l’identité du service officiel relevant du ministère dédié au paiement des amendes, accessible via le lien officiel sûr du ministère, à savoir : https://amendes.justice.gov.ma.

Le ministère exhorte l’ensemble des citoyens à faire montre de vigilance extrême et à accéder aux services électroniques officiels du ministère exclusivement à travers le site https://mahakim.ma, tout en s’abstenant de cliquer sur les liens suspects reçus par SMS ou par mail.

Il appelle également à s’assurer de l’authenticité des sites électroniques avant de saisir les informations personnelles et à ne pas partager des données sensibles (données bancaires ou mots de passe) sur des sites non officiels.

Le ministère indique avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin de mettre un terme à cette activité frauduleuse et de protéger les usagers, invitant toute personne soupçonnant avoir été victime d’une fraude ou possédant des informations à ce sujet, à aviser immédiatement les autorités concernées.

Le département de la Justice réitère, dans ce sens, son engagement à préserver la sécurité des services numériques et à protéger les données des citoyens.

LR/MAP