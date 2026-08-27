Ecomondo 2026 | L’écosystème de la transition écologique s’élargit davantage et s’enrichit

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La 29e édition du salon Ecomondo 2026, qui se tiendra du 3 au 6 novembre prochain au Parc des expositions de Rimini, en Italie, « se veut plus internationale, plus innovante et toujours plus transversale », à la faveur de « l’écosystème de la transition écologique qui s’élargit davantage et s’enrichit », selon son organisateur, Italian Exhibition Group (IEG).

Événement de référence en Europe et dans le bassin méditerranéen, dédié à l’économie verte, bleue et circulaire, ce salon confirme son rôle d’écosystème de référence pour les industries, les institutions, la recherche et les décideurs politiques en favorisant les échanges sur les grandes transformations industrielles et environnementales qui redéfinissent les marchés mondiaux, indique un communiqué de l’IEG.

Ecomondo se positionne comme un hub stratégique pour les entreprises en facilitant les rencontres d’affaires et en encourageant le développement de nouvelles opportunités commerciales, mais aussi comme un accélérateur pour les start-up, les scale-up et les PME engagées dans l’économie circulaire afin de soutenir le développement de leurs activités.

A l’occasion de cette édition 2026 et grâce à l’organisation d’un roadshow en plusieurs étapes (Espagne, Maroc, Allemagne, Hongrie et Canada), le salon entend consolider ses relations institutionnelles et commerciales en élargissant son réseau international, dont font déjà partie « Ecomondo Mexico », « Ecomondo China », ainsi que « Green Med Expo & Symposium » de Naples, ajoute-t-on.

Selon l’Italian Exhibition Group, parmi les nouveautés de cette 29e version figure le nouveau secteur d’exposition consacré au textile, auquel sera dédié un hall entier, relevant que « cet espace fonctionnera comme un hub international pour l’ensemble de la filière, à un moment historique décisif pour la mise en œuvre des nouvelles réglementations européennes liées à la durabilité du secteur ».

Cette nouvelle édition sera également marquée par des débats autour d’une panoplie de thématiques portant notamment sur le cadre réglementaire, la bioéconomie et les bioénergies, les villes saines et circulaires ainsi que sur l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies numériques au service de la transition écologique.

La coopération internationale et le renforcement des partenariats avec la Méditerranée et l’Afrique sont aussi au menu de ce 29e salon de l’économie verte, bleue et circulaire.

Ecomondo 2026 est organisé en collaboration avec notamment la Commission européenne, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Agence européenne pour l’environnement, le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, le ministère des Entreprises et du Made In Italy, l’Agence italienne pour le commerce extérieur, la Région Émilie-Romagne et la Ville de Rimini.

LR/MAP