Aéroports | Plus de 22 millions de passagers au cours des sept premiers mois de 2026 (ONDA)

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Les aéroports du Royaume ont accueilli un total de 22.282.997 passagers au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 8,77% par rapport à la même période de 2025, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,82% à 19.894.489 passagers) et celui national (+8,36% à 2.388.508 passagers), précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de juillet 2026.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a atteint 6.953.695 passagers, suivi notamment des aéroports Marrakech-Ménara (6.407.303), Agadir-Al Massira (2.179.857), Tanger Ibn Batouta (1.711.764) et Rabat-Salé (1.446.355), fait savoir la même source.

Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec 16.541.007 voyageurs (+9,29% sur un an).

Les marchés de l’Amérique du Sud, de l’Amérique du Nord et de l’Afrique ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 34,21% à 62.880 passagers, 14,54% à 581.297 passagers et 13,74% à 1.175.674 passagers. Le trafic avec les pays du Maghreb a, quant à lui, augmenté de 10,06% à 295.188 personnes.

En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 4,12% à 1.238.443 passagers.

Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 164.164 mouvements d’avions à fin juillet 2026, en hausse de 9,82% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 55.223 mouvements, devant Marrakech-Ménara (42.028) et Agadir-Al Massira (15.009).

Le fret aérien a, pour sa part, atteint 66.980,55 tonnes durant les sept premiers mois de l’année, soit une progression de 12,61% par rapport à la même période de 2025.

Au seul mois de juillet 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.450.846 passagers.

LR/MAP