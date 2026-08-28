Justice | Le Maroc et la Jordanie renforcent leurs liens avec une nouvelle convention d’extradition

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Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue jordanien, Bassam Samir Talhouni, ont signé, vendredi à Rabat, un accord relatif à la remise de personnes recherchées entre les deux pays, visant à renforcer la coopération judiciaire et à consolider ses mécanismes juridiques et institutionnels.

Cette signature a eu lieu à l’issue des entretiens entre les deux parties, consacrés aux moyens de développer la coopération judiciaire entre le Maroc et la Jordanie, ainsi qu’au renforcement de la coordination et de l’échange d’expertises et d’expériences dans les différents domaines liés au système judiciaire.

S’exprimant à cette occasion, M. Ouahbi a souligné que la signature de cet accord constitue une étape importante dans le processus de renforcement de la coopération judiciaire entre le Maroc et la Jordanie. Elle traduit également la volonté commune des deux pays de développer les cadres juridiques et institutionnels régissant leur coopération judiciaire, a-t-il ajouté.

Le ministre a également relevé que cet accord est de nature à renforcer la coordination entre les autorités compétentes des deux pays et à faciliter la coopération judiciaire dans les affaires nécessitant une étroite collaboration, de manière à contribuer à l’efficacité de la justice et à consolider la confiance mutuelle entre les institutions judiciaires et de justice des deux pays.

De son côté, M. Talhouni a mis l’accent sur l’importance de la signature de cet accord dans la consolidation de la coopération judiciaire et de justice entre les deux pays, liés par des relations fraternelles distinguées, mettant en avant la volonté commune d’élargir cette coopération bilatérale et de la rendre plus efficace.

Il a, par la même occasion, insisté sur la nécessité de poursuivre le développement des mécanismes de coopération et l’échange d’expertises et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun, précisant que la signature de cet accord vient compléter deux accords précédemment conclus en Jordanie.

Cet accord établit un cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays dans ce domaine et met en place des mécanismes clairs et efficaces pour le traitement des demandes de remise de personnes recherchées, conformément aux législations nationales et aux obligations juridiques de chacune des deux parties, contribuant ainsi au renforcement de la coopération en matière de lutte contre la criminalité et à la consolidation de l’État de droit.

LR/MAP