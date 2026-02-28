Tourisme | 11,7 MMDH de recettes Voyages en janvier 2026, selon l’Office des changes

Les recettes Voyages ont atteint 11,7 milliards de dirhams (MMDH) au terme du mois de janvier 2026, en amélioration de 19,3% comparativement au même mois de l’année 2025, selon l’Office des changes.

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office précise que les dépenses Voyages ont augmenté, quant à elles, de 2,3% à 2,7 MMDH.

Le solde de la balance Voyages ressort positif à 8,92 MMDH, en hausse de 25,7% par rapport à janvier 2025.

L’Office des changes fait aussi état d’un repli des transferts de fonds effectués par les Marocains Résidant à l’étranger (MRE) de 0,8% à 9,38 MMDH.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc, leur flux a progressé de 0,7% à plus de 3,54 MMDH.

