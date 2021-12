Tornades aux Etats-Unis | Biden attendu mercredi au Kentucky

Partager Facebook

Le président américain Joe Biden a annoncé lundi qu’il se rendrait dans le Kentucky ce mercredi pour évaluer les dégâts causés par les tornades et les violentes tempêtes qui ont fait plus de 80 morts.

« J’ai l’intention de me rendre dans le Kentucky mercredi. Et avec chaque jour qui passe, l’impact humain de cette dévastation – l’ampleur des pertes – devient de plus en plus évident », a déclaré M. Biden à la presse lors d’une réunion d’information sur la tempête dans le Bureau ovale avec des responsables de la sécurité intérieure.

M. Biden a assuré que les gouverneurs des États touchés recevraient « tout ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin ».

Une série de tempêtes non saisonnières a traversé plusieurs États du Midwest et du Sud dans la nuit de vendredi à samedi, détruisant une usine de bougies et des communautés entières dans le Kentucky, mais aussi une maison de retraite en Arkansas et un centre de distribution Amazon en Illinois.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a indiqué lundi que 64 personnes dans l’État étaient confirmées mortes, âgées de cinq mois à 86 ans, et que 105 personnes étaient portées disparues. M. Breshear, qui a dit avoir également perdu des proches, a affirmé qu’il s’agissait de la tempête la plus meurtrière que l’État ait jamais connue.

