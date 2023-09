Taroudant | La Fondation Mohammed V pour la Solidarité mobilisée pour venir en aide aux sinistrés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité est mobilisée pour venir en aide aux sinistrés du séisme, qui a frappé vendredi plusieurs provinces du Royaume, a indiqué dimanche à Taroudant, Abdelatif Motadid, Chef de projets à la Fondation.

Dans une déclaration à la MAP, M.Motadid a souligné qu’en coordination avec tous les partenaires, notamment le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et de la protection sociale et les autorités locales, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a déployé tous les moyens logistiques et humains pour assurer le bon déroulement de cette opération.

Au niveau de la province de Taroudant, la Fondation mène d’importants efforts pour venir en aide aux familles touchées par le séisme, en assurant l’hébergement dans l’immédiat des populations, la distribution des couvertures et des denrées alimentaires nécessaires, ainsi que l’accompagnement médical assuré par des équipes spécialisées, a fait savoir le responsable.

Ces interventions ciblent dans un premier temps, les communes d’Ounain, Sidi Abdelah Ousssid et Tafnoukt, a-t-il ajouté.

Le bilan provisoire du séisme, qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre courant, s’est stabilisé à 19H30, à 2.122 morts et 2.421 blessés, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

LR/MAP