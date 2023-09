Dons au «Fonds de solidarité séisme» | Attijariwafa bank offre la gratuité sur tous les canaux du Groupe

Partager Facebook

Dans le cadre de l’appel à la Solidarité Nationale, le Groupe Attijariwafa bank met à disposition tous ses canaux pour la collecte de dons en faveur du «Fonds de solidarité séisme».

Dans un communiqué daté de ce 11 septembre (2023), le Groupe Attijariwafa bank annonce: «Face à la récente et dévastatrice tragédie qui a frappé notre Royaume et compte tenu de l’ampleur des pertes humaines et matérielles, nous sommes tous appelés à faire preuve de solidarité et de mobilisation.

Ainsi, un compte spécial a été créé, sous les Hautes Instructions de Sa Majesté

Le Roi Mohammed VI Que Dieu L’assiste, pour recevoir les contributions des citoyens et des organismes publics et privés.

À ce titre, le Groupe Attijariwafa bank met à disposition l’ensemble de ses canaux aux citoyens, particuliers et entreprises, qu’ils soient clients d’Attijariwafa bank ou non, pour se joindre ainsi à l’effort collectif.

Pour faciliter les contributions, le Groupe Attijariwafa bank met à la disposition du public tous ses canaux pour effectuer librement, sans frais et de manière sécurisée les dons, à travers:

– Les canaux digitaux : Attijarinet, Attijari Mobile, Attijari Entreprise via le service « Paiement / Dons /

Fonds de solidarité séisme », ainsi que l’application L’bankalik.

– L’ensemble du réseau d’agences Attijariwafa bank et Wafacash».

Et de conclure: «Ensemble, restons solidaires. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, jouera un rôle essentiel dans la reconstruction de la Région et le soutien à nos concitoyens».