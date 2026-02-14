Inauguration à Yamoussoukro du Green Energy Park Maroc-Côte d’Ivoire

Partager Facebook

L’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le Green Energy Park Maroc et l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) ont procédé vendredi à l’inauguration officielle du Green Energy Park Maroc-Côte d’Ivoire (GEP-MCI).

Implanté à Yamoussoukro au sein de l’INP-HB, cette infrastructure dédiée à la recherche appliquée, à l’innovation technologique et à la formation dans le domaine des technologies solaires et de leurs applications, marque une nouvelle étape dans la coopération scientifique et technologique Sud-Sud, indique un communiqué conjoint des parties fondatrices.

La plateforme GEP-MCI, dont la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du ministre ivoirien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de représentants du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, des dirigeants et représentants des institutions fondatrices, des partenaires académiques et des acteurs du monde socio-économique, est conçue comme une infrastructure de test, de caractérisation et de démonstration technologique, spécialisée dans les technologies solaires photovoltaïques et thermiques, ainsi qu’à leurs applications dans les secteurs de l’agriculture et du traitement de l’eau, dans des conditions climatiques semi-tropicales.

Elle vise à accompagner le développement de solutions adaptées aux contextes africains, en combinant recherche appliquée, innovation et formation, poursuit la même source, ajoutant que cette nouvelle plateforme s’inscrit dans la continuité et reproduit le modèle éprouvé du Green Energy Park de Benguerir (Maroc).

Référence africaine en matière de mutualisation de la recherche et d’innovation collaborative, le site marocain, développé conjointement par l’IRESEN en partenariat avec le Groupe OCP et l’UM6P, sert de modèle pour la création de synergies durables entre la science et l’industrie, explique le document.

Inauguré en 2017 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Green Energy Park de Benguerir est une plateforme de Recherche & Développement & Innovation et de formation dont la mission est de supporter la transition et l’efficacité énergétique au niveau national et continental.

Le GEP-MCI en est le premier jalon de duplication à l’échelle continentale, permettant d’étendre les travaux de R&D&I à de nouveaux contextes environnementaux et de valider des technologies adaptées à différentes régions d’Afrique. Il représente également un modèle régional de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation, à travers la création de startups, le transfert technologique et l’expertise au service des industriels.

Pensé comme complémentaire à cette infrastructure de référence, le GEP-MCI permettra d’étendre et de renforcer les travaux de recherche et d’innovation menés au Maroc, en offrant un cadre d’expérimentation et de validation des technologies solaires dans des conditions climatiques différentes. À ce titre, plusieurs projets pilotes, développés dans le cadre des appels à projets financés par l’IRESEN et portés par des universités et entreprises marocaines, y seront déployés.

Cette initiative qui concrétise la vision de coopération scientifique et technologique panafricaine portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, constitue l’une des premières initiatives structurantes de partenariat Sud-Sud en matière de recherche, d’innovation et de renforcement des capacités locales et à créer des écosystèmes d’innovation résilients.

Cité dans le communiqué, Samir Rachidi, directeur Général de l’IRESEN et président du Conseil d’administration du Green Energy Park, a affirmé que “le Green Energy Park Maroc-Côte d’Ivoire traduit une ambition claire : mettre la recherche et l’innovation appliquées au service du développement durable et de la réussite des grands projets énergétiques en Afrique”.

“En s’appuyant sur l’expérience du Green Energy Park de Benguerir, cette plateforme contribuera au renforcement des capacités locales, au transfert de compétences et à la structuration d’écosystèmes d’innovation capables d’accompagner la transition énergétique du continent”, a-t-il soutenu.

De son côté, le directeur général du Green Energy Park, Mohamed Bousseta a indiqué que “l’inauguration du Green Energy Park Maroc-Côte d’Ivoire incarne la raison d’être de l’UM6P : construire, par la science et l’innovation, des ponts concrets et durables entre les écosystèmes africains et permettre aux compétences africaines de développer des solutions technologiques adaptées aux conditions locales et de pouvoir créer des startup et des opportunités d’emploi pour les jeunes africains”.

“En transposant le modèle éprouvé du Green Energy Park de Benguerir, nous partageons un écosystème complet de recherche, de formation et d’entrepreneuriat”, a-t-il dit, relevant que la plateforme “constitue un accélérateur de souveraineté technologique pour notre continent, où les solutions pour l’Afrique sont conçues, testées et déployées en Afrique, par des talents africains”.

