SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside l’ouverture de la 17e édition du Salon du Cheval d’El Jadida

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Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, lundi au Parc d’expositions Mohammed VI d’El Jadida, la cérémonie d’ouverture de la 17e édition du Salon du Cheval d’El Jadida, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, sous le thème « Le cheval au service de l’humain ».

L’ouverture par SAR le Prince Héritier de ce Salon, qui se poursuit jusqu’au 18 octobre, traduit la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, n’a eu de cesse d’entourer le secteur équestre et la ferme volonté du Souverain de structurer durablement cette filière, de l’élevage jusqu’aux compétitions internationales, et d’en promouvoir le rayonnement à l’international.

À son arrivée au Parc d’expositions, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, Président de l’Association du Salon du Cheval, avant de passer en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Son Altesse Royale le Prince Héritier a ensuite été salué par le wali de la région de Casablanca-Settat, le président du Conseil régional, le secrétaire général du département de l’Agriculture au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le gouverneur de la province d’El Jadida, le président du Conseil provincial d’El Jadida, la présidente de la commune de Haouzia, les membres du Conseil d’administration et les sponsors de l’Association du Salon du Cheval, ainsi que par les cadres du ministère.

À l’entrée du hall d’exposition, SAR le Prince Héritier a été salué par les invités d’honneur de cette 17e édition, notamment M. Mustafa Ilker Kilic, ambassadeur de la République de Turkiye au Maroc, M. Khalid Salim Ahmed Bamakhalif, ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, M. Omar Al Tunaiji, chargé d’affaires à l’ambassade des Émirats Arabes Unis, M. Mohamed Ahmed Al Harbi, directeur général de l’Association des chevaux pur-sang arabes des Émirats Arabes Unis, M. Rashed Al Kaabi, du bureau de la Présidence des Émirats Arabes Unis, le colonel d’État-Major Ahmed Bin Khalfan Al Lamki, directeur général par intérim de la Cavalerie Royale du Sultanat d’Oman et M. Obaid Khalfan Al Mazrouei, Président de l’Autorité du Patrimoine d’Abou Dhabi.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, par la suite, visité les différents stands du Salon, dédiés aux institutionnels, aux éleveurs, à l’artisanat, à l’international, à l’art et culture, aux régions du Royaume et aux sponsors, ainsi que le village des enfants « Faris en voyage à travers le Maroc », un espace immersif destiné à faire découvrir au jeune public le riche patrimoine équestre du Royaume.

Son Altesse Royale a ensuite assisté, à la carrière principale, à des shows, des spectacles artistiques et des voltiges équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers.

Par la suite, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan s’est dirigé vers l’espace de la Tbourida où Il a suivi des spectacles de fantasia animés par 18 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume.

Rendez-vous incontournable de cette 17e édition du Salon, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida met à l’honneur l’une des plus prestigieuses traditions équestres du Maroc, une discipline qui conjugue la maîtrise du cheval, la parfaite coordination des cavaliers et le respect de traditions séculaires.

Inscrite en 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, la Tbourida, véritable expression de l’identité culturelle marocaine, incarne un héritage vivant transmis de génération en génération.

À cette occasion, Son Altesse Royale le Prince Héritier a posé pour une photo souvenir avec les Moqaddems des 18 Sorbas.

Initié par l’Association du Salon du Cheval, le Salon du Cheval d’El Jadida, qui a acquis une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.

Ainsi, plusieurs activités liées au cheval y sont organisées dans le cadre de compétitions ou exhibitions de haut niveau.

L’édition 2026 marque une étape importante dans le positionnement international du Salon dans la mesure où le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Saut d’Obstacles franchit un nouveau cap avec son passage au niveau CSI 5*-W.

Les volets culturel et scientifique ne sont pas en reste, le cheval étant au centre de nombreuses conférences, ateliers et tables rondes, ainsi que de multiples activités ludiques réservées au jeune public.

LR/MAP