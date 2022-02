Réouverture de l’espace aérien | Reprise du trafic international à l’aéroport Fès-Saiss

Partager Facebook

Le trafic aérien international entre l’aéroport Fès-Saiss et les destinations desservies depuis cette plateforme aéroportuaire nationale a repris, lundi, suite à la décision gouvernementale relative à la réouverture de l’espace aérien après plusieurs mois de fermeture.

Quatre avions avec à bord de centaines de voyageurs en provenance de la France et d’Espagne, ont atterri au cours de la première journée de l’ouverture de l’espace aérien, au niveau de l’aéroport Fès-Saiss, et autant l’ont quitté en direction des mêmes pays.

Toutes les dispositions ont été prises pour garantir les bonnes conditions d’accueil des voyageurs notamment la distanciation sociale, le port du masque, la désinfection des mains, le marquage au sol et la réorganisation des fils d’attente pour éviter le regroupement des passagers.

Par ailleurs, un espace dédié aux tests Covid19 a été mis en place pour réaliser des tests PCR au profit des voyageurs en provenance d’autres pays. Le centre a été doté de cadres médicaux et administratifs spécialisés, mobilisés par la direction préfectorale de la santé et de la protection sociale.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le directeur de l’aéroport Fès-Saiss, Nourredine Lghani a indiqué que l’activité a repris de manière normale à l’aéroport Fès-Saiss à l’instar des autres plateformes aéroportuaires du Royaume, ajoutant que plus de 520 voyageurs ont transité, lundi, par cet aéroport.

La cadence du trafic montera progressivement pour atteindre 2.000 voyageurs par jour d’ici vendredi et à plus de 10.000 le weekend prochain, a-t-il fait savoir, relevant que toutes les mesures sanitaires ont été prises pour garantir la sécurité des voyageurs et des employés de l’aéroport et la fluidité du trafic.

Des voyageurs dont des Marocains résidant à l’étranger ont exprimé, dans des déclaration à M24, leur joie de regagner le Royaume après de longue mois de fermeture de frontière, une décision prise par le gouvernement dans le cadre des mesures visant à lutter contre le Covid19.

Le gouvernement avait annoncé récemment la réouverture à partir du 7 février de l’espace aérien aux vols au départ et à destination du Maroc.

Cette décision est intervenue conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et suite aux recommandations de la commission scientifique et technique en prenant en considération l’évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume.

La troisième vague de l’épidémie de Covid-19 est entrée ces derniers jours dans une phase descendante au Maroc, avec une nette amélioration de la situation épidémiologique, avait assuré récemment le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

LR/MAP