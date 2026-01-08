Rabat accueille la réunion annuelle des Directeurs généraux de la police du Maroc, d’Espagne et d’Allemagne

Partager Facebook

Le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a tenu, jeudi à Rabat, une réunion de travail tripartite avec le Directeur général de la Police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, et le Directeur général de la Police fédérale allemande, Dieter Romann.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite au Maroc (7-9 janvier) des deux responsables sécuritaires espagnol et allemand, en consécration du processus des réunions tripartites périodiques entre les responsables sécuritaires des trois pays, initié lors de la première rencontre tenue à Madrid en janvier 2025, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

L’ordre du jour de cette réunion a porté sur la poursuite des concertations tripartites visant à faire le point sur les niveaux de coordination et de coopération dans les domaines sécuritaires et de renseignement d’intérêt commun, à leur tête la lutte contre le terrorisme, l’immigration irrégulière, le trafic de drogue, la cybercriminalité, ainsi que la coordination en matière de sécurité sportive.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de hauts responsables sécuritaires marocains, espagnols et allemands, a passé en revue l’évolution de la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne et ses répercussions sur les mouvements des organisations terroristes dans l’espace euro-méditerranéen.

A cet égard, les participants ont souligné l’importance de maintenir des niveaux avancés de coordination et d’échange de données opérationnelles et techniques afin de garantir la sécurité et la stabilité aux échelles régionale et internationale.

Cette rencontre a été l’occasion d’unifier les vues au sujet des mécanismes d’élargissement du champ de coopération sécuritaire pour englober des perspectives et niveaux avancés, outre l’examen des possibilités de complémentarité sur le terrain en préparation de l’organisation de grandes manifestations sportives à l’instar de la Coupe du Monde 2030.

Le programme de cette visite officielle a offert l’opportunité aux délégations allemande et espagnole de s’informer des protocoles de sécurité et de sûreté mis en place pour sécuriser les compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations de football CAN 2025, précise la même source.

A cette occasion, les deux délégations ont effectué une visite au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat où elles ont suivi des explications sur les équipements de cette infrastructure sportive pionnière, en plus d’un exposé sur les dispositifs de sécurité et de sûreté adoptés par les services de sécurité lors des matchs de football, notamment les volets relatifs à l’intégration des technologies numériques dans le système de sécurité et les plans de déploiement des forces publiques et l’accompagnement des supporters.

Le communiqué indique que la DGSN a veillé à organiser une visite au profit des délégations allemande et espagnole au Centre de coopération policière africaine, en tant qu’initiative inédite dans l’histoire des compétitions footballistiques africaines.

Cette visite a été l’occasion pour les délégations de constater de visu les moyens de travail modernes et les capacités technologiques avancées, ce qui a enclenché une dynamique de coopération et de complémentarité positive entre les responsables de sécurité sportive marocains et leurs homologues parmi les officiers de liaison africains et étrangers, aussi bien les officiers en service dans ce centre ou ceux accompagnant les supports dans les stades.

Ces réunions sécuritaires tripartites périodiques procèdent d’une vision commune quant à la nécessité de renforcer le partenariat sécuritaire pour faire face aux menaces transfrontalières, en mettant l’accent sur l’échange immédiat d’informations et d’expertises, ainsi que sur la coopération opérationnelle et technique entre les services de police et d’application de la loi des trois pays, conclut le communiqué.

