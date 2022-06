Participation du Maroc aux Fêtes consulaires de Lyon

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Consulat général du Maroc à Lyon a pris part à la 19-ème édition des Fêtes consulaires de cette ville, qui s’est tenue samedi et dimanche, avec la participation des consulats de 53 pays.

La participation du Maroc à cette manifestation, placée sous le signe de ‘’la culture’’, a été marquée par ‘’la mise en valeur de la richesse, de l’authenticité et de la diversité de la culture et de l’artisanat marocains, diversifiés et intemporels, à travers une sélection d’articles allant de la maroquinerie, à la sculpture sur bois, la dinanderie, la ferronnerie et la broderie’’, indique le consulat dans un communiqué.

Pour la circonstance, l’orchestre “La Voix du Maghreb” de Clermont Ferrand a offert un concert sur la scène centrale, et le groupe lyonnais ‘’Noujoum Dakka Marrakchia’’ a déambulé sous les couleurs du Maroc dans le village consulaire, ajoute-t-on de même source.

Le stand du Maroc a également offert aux visiteurs une exposition de calligraphie, d’habits traditionnels, de céramiques, de poteries et de tapis traditionnels.

Ces journées ont été également marquées par la mise en relief des ‘’grands projets d’envergure innovants, tels que ceux du développement durable initiés durant les vingt dernières années par le Royaume, via un écran géant’’.

Pour la circonstance, M. Zouhair Jibraili, Consul général du Maroc à Lyon, a échangé avec M. Gérard Collomb, ancien ministre de l’Intérieur et ex-maire de Lyon, ainsi que l’actuel maire de cette ville, Grégory Doucet.

Nées il y a plus de vingt ans, les Fêtes consulaires aux couleurs du monde, organisées chaque année par la Ville de Lyon, ont attiré, ce week-end, plus de 20.000 visiteurs. Elles célèbrent le dynamisme du corps consulaire de la capitale des Gaules, qui, avec 66 consulats, est l’un des plus importants de France.

LR/MAP