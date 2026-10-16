Mme El Mansouri | Le gouvernement va œuvrer, en droite ligne des Hautes Orientations Royales, à l’élaboration d’un programme ambitieux répondant aux attentes des citoyens

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Le gouvernement œuvrera, en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, contenues dans les Discours du Trône et de l’ouverture du Parlement, à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme ambitieux, à même de répondre aux attentes des citoyens et de relever les grands défis, a affirmé, vendredi, la Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri.

« Ce gouvernement est composé d’un groupe de travail formé de quatre partis politiques ayant en partage une proximité référentielle et une convergence de programmes, avec lesquels nous avons travaillé, par le passé, à partir de différentes positions. Aujourd’hui, ces partis forment une majorité homogène avec une vision unifiée et un programme d’action commun », a souligné Mme El Mansouri dans une déclaration à la presse, à l’issue de la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement, présidée par Sa Majesté le Roi, au Palais Royal à Rabat.

Mme El Mansouri s’est dite honorée de la nomination par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, des membres du gouvernement, ajoutant que le nouvel Exécutif est composé de compétences reconnues pour leur expertise, et se distingue également par une représentation importante des femmes et des jeunes.

Elle a précisé que le programme gouvernemental, qui sera présenté devant les deux Chambres du Parlement, sera porteur de solutions importantes en mesure de répondre aux aspirations et attentes des citoyennes et citoyens, notant qu’il sera procédé à la mise en œuvre de ce programme avec un esprit de responsabilité, à travers des politiques publiques qui auront un impact sociétal positif.

LR/MAP