Le développement de la connectivité et le renforcement de l’intégration africaine, un choix stratégique du Maroc (M.Kayouh)

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Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait du développement de la connectivité et du renforcement de l’intégration africaine un choix stratégique, a affirmé, mardi à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Ce choix repose sur le développement des infrastructures nationales et l’ouverture sur la profondeur africaine, de manière à soutenir la coopération Sud-Sud et à renforcer l’intégration et le développement commun, a précisé M. Kayouh dans une allocution, à l’ouverture de la 3ème édition du Forum et Salon international de la mobilité, du transport et de la logistique « LOGITERRE 2026 ».

À cette occasion, le ministre a souligné que le monde connaît actuellement une situation d’instabilité et d’incertitude qui affecte les chaînes d’approvisionnement et le commerce international, renforçant ainsi l’importance du transport et de la logistique dans l’amélioration de la compétitivité des économies.

Selon lui, ces mutations revêtent une importance particulière pour le continent africain, compte tenu de ses ressources humaines et naturelles, de son potentiel de production et des opportunités offertes par ses marchés pour développer les échanges, soutenir l’industrialisation et créer de la valeur ajoutée.

Toutefois, ce potentiel reste confronté à des défis liés aux coûts logistiques élevés, à la faible connectivité des réseaux de transport et aux difficultés de passage aux frontières, qui pèsent sur l’acheminement des produits et la compétitivité des entreprises africaines, a-t-il relevé, notant que la concrétisation des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dépend de réseaux de transport interconnectés et de services logistiques efficaces.

Dans ce cadre, M. Kayouh a mis en avant l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, qui ouvre des perspectives pour renforcer la connectivité régionale et faciliter l’accès de ces pays aux marchés internationaux.

Cette initiative traduit également l’engagement du Royaume en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud et de la consolidation des valeurs de solidarité et de partenariat, au service du développement commun et de la prospérité des peuples du continent, a-t-il dit.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué les infrastructures engagées dans cette perspective, citant notamment le port Tanger Med, le port Nador West Med et le port Dakhla Atlantique, mettant en avant la voie express Tiznit-Dakhla ainsi que les projets de développement des zones logistiques, dont la superficie totale des projets programmés dépasse 750 hectares.

De son côté, le président de l’Union Africaine des Organisations du Transport et de la Logistique (UAOTL), Mustapha Chaoune, a souligné que cette troisième édition de LOGITERRE se tient autour d’une thématique importante, à savoir « L’économie du transport et de la logistique : un levier stratégique pour le développement de l’Afrique ».

Cette thématique vise à ouvrir le débat sur la contribution du transport au développement économique du continent africain, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, relevant que la participation du secteur du transport au produit intérieur brut (PIB) des pays africains demeure inférieure à 2,5 %.

M. Chaoune a précisé que le Forum constitue une occasion de discuter des problématiques qui entravent le développement du secteur du transport, tant à l’échelle africaine qu’au Maroc, et de rechercher des solutions permettant de surmonter ces obstacles.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, la 3e édition du Forum-Salon international LOGITERRE se tiendra du 20 au 22 octobre 2026 à la Foire internationale de Casablanca.

Organisé par l’UAOTL, en collaboration avec le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine (ECOSOCC), cet événement ambitionne de renforcer la connectivité africaine, la compétitivité économique et l’intégration régionale.

Ce forum se veut une plateforme de dialogue et d’échange réunissant les décideurs publics, les institutions régionales, les opérateurs économiques, les experts et les partenaires technologiques autour des enjeux du transport et de la logistique en Afrique, notamment le développement des corridors logistiques, la digitalisation des chaînes de valeur, la mobilité intelligente et la transition vers une logistique verte.

LR/MAP