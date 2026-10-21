Bank Al-Maghrib | Hausse de 20% du nombre des paiements par cartes bancaires en 2025

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Le nombre de paiements par cartes, y compris les paiements sur GAB et ceux en ligne, s’est établi à 230,1 millions d’opérations en 2025 pour une valeur de 70,8 milliards de dirhams (MMDH), soit une augmentation d’environ 20% en nombre et de 12% en valeur par rapport à 2024, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Les retraits d’espèces continuent de représenter l’essentiel des opérations effectuées par cartes bancaires et ont connu une hausse de 12% en nombre, passant de 401 millions d’opérations à 450 millions, précise BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures de marchés financiers et les moyens de paiement pour l’exercice 2025, notant qu’en valeur, les retraits ont progressé de 14%, passant de 403 à 460 MMDH.

En termes de structure, la part des retraits par carte bancaire, en nombre, est passée de 68% en 2024 à 66% en 2025, au profit des paiements dont la part est passée de 32% à 34%. En valeur, la part des retraits a progressé de 86% à 87%, tandis que celle des paiements a reculé de 14% à 13%.

Le ratio de paiement des porteurs marocains au Maroc a progressé en nombre, de 32,43% en 2024 à 33,85% en 2025, alors qu’il a baissé en valeur, de 13,59% à 13,35%.

Par canal, le nombre des paiements à travers les Terminaux de Paiement Électroniques (TPE) a connu une hausse de 20%, passant de 153,3 à 184,5 millions d’opérations, pour une valeur de 58,6 MMDH contre 52,2 MMDH, fait savoir BAM.

Les paiements e-commerce ont progressé de 16% en nombre, à 44,8 millions d’opérations, et de 10% en valeur, à 12,1 MMDH, tandis que les paiements sur GAB ont enregistré une hausse de 9% en nombre et de 30% en montant.

LR/MAP