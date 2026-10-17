Italie | M. Balla réaffirme l’engagement du Royaume en faveur de la paix et d’une Méditerranée de coprospérité

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L’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla a mis en avant, samedi à Vibo Valentia (sud de l’Italie), l’engagement constant du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de la paix, du dialogue et du règlement politique et diplomatique des conflits.

« La diplomatie marocaine repose sur la conviction que les différends et les tensions ne peuvent trouver de solutions durables que par le dialogue, la négociation et le respect de la souveraineté des États, conformément au droit international », a souligné M. Balla lors de la deuxième édition de « Ponts du Sud », rencontre internationale consacrée au rôle de la diplomatie dans la paix, organisée par la mairie de Vibo Valentia et la Fondation Calabre-Europe.

Il a relevé qu’en Afrique, le Royaume œuvre de manière constante en faveur de la stabilité, de la réconciliation et du règlement pacifique des différends, tout en soutenant « la recherche de solutions africaines aux crises africaines ».

L’ambassadeur a insisté, à cet égard, sur l’indissociabilité entre paix, sécurité et développement, relevant que la diplomatie marocaine associe médiation politique, solidarité, coopération et développement économique.

Il a également mis en exergue la Vision Royale pour l’Afrique, fondée sur « une Afrique qui prend en main son destin et transforme ses défis en opportunités de partenariat », citant notamment l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Cette initiative, a-t-il expliqué, illustre une approche qui entend répondre à l’enclavement et aux fragilités non seulement par des réponses sécuritaires, mais également par la connectivité, les infrastructures, le commerce, l’investissement et l’ouverture de nouvelles perspectives de développement.

Abordant la dimension méditerranéenne, M. Balla a affirmé que le Maroc considère la Méditerranée comme un espace stratégique commun, confronté à des défis partagés, notamment les migrations, le changement climatique, le stress hydrique, la sécurité énergétique, les disparités économiques et la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement.

Face à ces défis, aucune rive ne peut agir seule, d’où la nécessité de dépasser une approche strictement sécuritaire pour construire un véritable espace de coprospérité, fondé sur les interconnexions, les énergies renouvelables, les transports, la sécurité alimentaire, la formation des jeunes et des partenariats économiques équilibrés, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a, par ailleurs, souligné que le Maroc, fort de son ancrage africain, arabe, méditerranéen et atlantique, entend continuer à jouer un rôle de pont entre l’Europe et l’Afrique, ainsi qu’entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Il a enfin mis en avant l’importance des relations entre le Maroc et l’Italie, estimant que les deux pays ont vocation à œuvrer ensemble au rapprochement des deux rives et à la construction d’une Méditerranée de sécurité, de stabilité, de dialogue et de prospérité partagée.

LR/MAP