Réunion de l’OCI à Bagdad | Les efforts du Maroc largement salués dans plusieurs domaines

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Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont adopté, dimanche soir à Bagdad, à l’issue de leur 52e session, plusieurs résolutions saluant les efforts importants déployés par le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans divers domaines diplomatiques, économiques, sociaux et de développement.

Concernant le soutien à la cause palestinienne, les deux résolutions relatives à Al-Qods Acharif, capitale de l’État de Palestine, et à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, ont salué les efforts constants déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la protection des lieux saints islamiques dans la Ville sainte.

Les deux résolutions ont également mis en avant le rôle concret joué par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, à travers la réalisation de projets de développement et d’activités au profit des habitants de la Ville sainte, visant à soutenir leur résilience.

Elles ont, à cet égard, appelé les États membres à accroître leur soutien à l’Agence afin de lui permettre de poursuivre ses missions, notamment la réalisation de projets de développement et la préservation du caractère arabe, islamique et civilisationnel d’Al-Qods.

Par ailleurs, la résolution relative aux affaires culturelles palestiniennes s’est félicitée de l’inauguration, le 24 décembre 2025, du siège officiel de la Chaire des études marocaines à la Faculté d’ingénierie de l’Université Al-Qods, destinée à renforcer la coopération culturelle entre le Maroc et la Palestine et à soutenir la recherche scientifique et la formation dans les domaines de l’ingénierie et des technologies modernes.

Dans le domaine de la lutte contre l’extrémisme conduisant au terrorisme, les ministres des Affaires étrangères des pays islamiques ont salué, dans une résolution consacrée au renforcement de la coopération en la matière, les efforts du Royaume du Maroc pour combattre l’idéologie extrémiste et le terrorisme.

Ils ont également mis en exergue le rôle de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains et de l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates dans la diffusion des valeurs de tolérance et la promotion d’un islam du juste milieu et modéré.

De même, une résolution relative à la lutte contre la déformation de l’image des religions a salué le rôle du Centre Mohammed VI pour le dialogue des civilisations, situé dans la ville chilienne de Coquimbo, en tant que passerelle de dialogue entre le monde islamique et l’Amérique latine.

Dans une autre résolution consacrée à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme conduisant au terrorisme, les ministres se sont félicités du choix du Maroc par les Nations Unies comme partenaire pour accueillir le Bureau de lutte contre le terrorisme et de formation en Afrique.

La même résolution a salué l’expérience du Royaume en matière de lutte antiterroriste, notamment à travers sa coprésidence du Groupe de réflexion sur l’Afrique relevant de la Coalition mondiale contre l’organisation terroriste « Daech ».

S’agissant de la situation en Libye, la résolution relative au soutien au processus politique dans ce pays a rendu hommage aux efforts du Maroc visant à rapprocher les positions des différentes parties libyennes et à les réunir autour de la table du dialogue afin de faire avancer le processus de règlement politique.

Dans le domaine migratoire, les participants à cette 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI ont salué le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les questions migratoires à l’échelle africaine, ainsi que la poursuite de l’engagement du Royaume en tant que pays champion de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations.

LR/MAP