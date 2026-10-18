Morocco Royal Tour | SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la remise du Grand Prix Mohammed VI à El Jadida

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Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche après-midi au Parc d’expositions Mohammed VI d’El Jadida, la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles.

Ce prestigieux événement est l’épreuve phare du calendrier équestre national, organisé dans le cadre de la finale de la 15e édition du Morocco Royal Tour CSI 5*W, dont la dernière étape est disputée à l’occasion de la 17e édition du Salon du Cheval, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

A son arrivée au Parc d’expositions Mohammed VI, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, Président de l’Association du Salon du Cheval, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été ensuite salué par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, M. Khalid Hatimy, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, M. Mohamed Mehdi Bensaid, le Président du Comité national olympique marocain, M. Fayçal Laâraichi, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, M. Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, M. Abdellatif Maâzouz, et le gouverneur de la province d’El Jadida, M. Sidi Saleh Daha.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a aussi été salué par le président du conseil provincial d’El Jadida, la présidente de la commune de Haouzia, ainsi que par les membres du conseil d’administration de l’Association du Salon du Cheval.

Par la suite, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a rejoint la carrière A du Parc d’Expositions Mohammed VI et pris place à la tribune d’honneur d’où Son Altesse Royale a assisté à la deuxième manche de la finale du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, remportée par le cavalier belge Jérôme Guery montant Kiliman Sitte, au terme de deux manches ayant connu la participation de 44 cavaliers originaires de 16 pays, à savoir le Maroc, la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays Bas, l’Arabie Saoudite, l’Italie, le Brésil, la Suisse, l’Espagne, la Grèce, la Colombie, le Portugal, l’Irlande, la Grande Bretagne et Monaco.

Au terme de cette compétition, organisée par la Fondation Morocco Royal Tour dans le cadre de l’agenda sportif de la Fédération équestre internationale, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au vainqueur.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a également remis les Prix aux quatre cavaliers ayant occupé les places suivantes au classement, à savoir la Britannique Chloe Aston montant Akito Von Rocherath Z, le Français Simon Delestre montant Golden Boy DK, l’Allemand Tom Schewe montant Congress Blue PS, et l’Italien Roberto Previtali montant Quirinus 27.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, par la suite, posé pour une photo-souvenir avec les cavaliers primés.

Le Morocco Royal Tour est un événement incontournable du calendrier équestre international. En effet, il s’agit d’un circuit international de saut d’obstacles qui se déroule, en trois étapes dans trois villes différentes : Tétouan (du 01 au 04 octobre), Rabat (du 07 au 11 octobre) et El Jadida (du 15 au 18 octobre).

L’étape d’El Jadida marque une évolution majeure avec l’accession du concours au niveau CSI5*W, le plus haut niveau de compétition internationale en saut d’obstacles et qualificatif pour la Coupe du Monde.

Cette progression s’inscrit dans la continuité de la montée en gamme qui a marqué cette édition, avec le passage du CSI1* au CSI2*, amorcé dès la première étape à Tétouan et poursuivi lors de la deuxième étape à Rabat.

L’étape d’El Jadida constitue ainsi l’aboutissement de cette évolution sportive et technique, illustrant l’ambition du Morocco Royal Tour d’élever le niveau des compétitions, de renforcer le rayonnement international du circuit et d’offrir aux cavaliers davantage d’opportunités de concourir au plus haut niveau.

LR/MAP