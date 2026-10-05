Tanzanie | Ouverture de la 153e Assemblée générale de l’UIP avec la participation du Maroc

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Les travaux de la 153e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP) ont débuté lundi à Arusha, en Tanzanie, avec la participation de représentants de parlements de l’Union, dont le Parlement marocain.

Le Maroc est représenté à cette session, organisée jusqu’au 9 octobre sous le thème « Renforcer la bonne gouvernance et les capacités des populations locales grâce à l’inclusion, à la confiance et à l’égalité des chances », par une délégation conduite par le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid.

Outre le thème principal, les participants à cette assemblée générale examineront les stratégies d’action parlementaire visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et leur autonomisation, ainsi que les rapports des commissions permanentes de l’Union.

Cette session est également marquée par les réunions des différents organes statutaires de l’UIP, notamment son Conseil directeur, ses commissions permanentes, le Comité des droits de l’homme des parlementaires et le Comité des affaires du Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires.

Les travaux de cette session comprennent aussi une série de rencontres et d’ateliers abordant plusieurs questions d’actualité, telles que l’intelligence artificielle militaire, le contrôle des industries extractives, la sécurité maritime en temps de conflit, l’alimentation saine dans le contexte des changements climatiques et la révision de la Charte des Nations Unies. L’Assemblée générale devrait adopter une résolution sur les stratégies parlementaires visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap et à favoriser leur autonomisation, ainsi qu’un document final portant sur le thème général du débat.

La 153e session sera marquée par l’élection d’un nouveau président de l’UIP pour un mandat de trois ans, qui succèdera à la Tanzanienne Tulia Ackson, dont le mandat arrive à terme.

Fondée en 1889 par un petit groupe de parlementaires qui se consacraient à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue parlementaires, l’UIP est depuis devenue l’organisation véritablement mondiale des parlements nationaux avec 183 Parlements membres et 15 Membres associés.

L’UIP favorise la diplomatie parlementaire et donne aux parlements et aux parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable dans le monde.

LR/MAP