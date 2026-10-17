Bagdad | Ouverture de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI

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Les travaux de la 52e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) se sont ouverts, samedi à Bagdad, avec la participation des pays membres de l’Organisation, dont le Maroc.

Le Maroc participe à cette réunion avec une délégation conduite par l’ambassadeur, directeur général des Affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, et comprenant notamment MM. Khalid Bencheikh, directeur des Affaires maghrébines, arabes et islamiques au sein du ministère, Mohamed Jamal Chaqchaq, représentant permanent adjoint du Royaume auprès de l’OCI, et Salaheddine Boulahrouz, chargé d’affaires par intérim à l’ambassade du Royaume du Maroc à Bagdad.

Prend également part aux travaux de cette session, qui se tient sur deux jours sous le thème « Le dialogue et la solidarité, deux piliers fondamentaux pour renforcer la paix et le développement durable », le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.

L’ordre du jour de cette session prévoit l’examen de plusieurs questions d’intérêt commun, au premier rang desquelles la question palestinienne et les développements dans la bande de Gaza, ainsi que les évolutions régionales et internationales actuelles.

Les ministres sont également appelés à examiner et à adopter plusieurs projets de résolutions portant sur des questions politiques, économiques, sociales, humanitaires et de développement.

Selon les organisateurs, les discussions s’inscrivent dans le prolongement du thème retenu pour cette session, en vue de promouvoir le dialogue et la solidarité entre les États membres, de soutenir les efforts visant à consolider la paix, d’élargir les domaines de coopération et d’action commune et de contribuer à la réalisation du développement durable au service des peuples du monde islamique.

Les séances de travail doivent se poursuivre samedi avec l’examen des différents points inscrits à l’ordre du jour, avant de reprendre dimanche pour la poursuite des discussions et l’examen des projets de résolutions et des documents soumis au Conseil.

LR/MAP