Mondial U17 | Les Lionceaux de l’Atlas s’imposent 16-0 face à la Nouvelle Calédonie

L’équipe nationale des moins de 17 ans a remporté, ce dimanche 9 novembre 2025, une large victoire face à la Nouvelle-Calédonie sur le score de 16 buts à 0, à l’Académie Aspire à Doha, en match de la troisième journée du groupe B de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroule au Qatar.

La rencontre a été marquée par une domination totale des joueurs marocains, qui ont livré une prestation remarquable, alliant efficacité offensive, cohésion collective et maîtrise complète du jeu. Les buts ont été inscrits comme suit :

Bilal Soukrat a ouvert le score à la 3ᵉ minute.

Oualid Ibn Salah a inscrit les deuxième et troisième buts à la 11ᵉ puis la 18ᵉ minute.

Abdelali Eddaoudi a marqué le quatrième et le cinquième but respectivement à la 41ᵉ et 42ᵉ minute.

Ilyas Hidaoui a signé la sixième réalisation à la 44ᵉ minute.

Ziyad Baha a inscrit le septième but à la 45+2ᵉ minute, puis le neuvième à la 50ᵉ.

Zakaria El Khalfioui a marqué le huitième but à la 48ᵉ minute.

Nahel Haddani a inscrit les dixième et onzième buts à la 55ᵉ et 60ᵉ minute.

Abdellah Ouazzane a ajouté le douzième but à la 73ᵉ minute.

Stevie Andrew a marqué contre son camp à la 76ᵉ minute.

Ismaïl El Aoud a inscrit le quatorzième but à la 80ᵉ minute, puis le quinzième à la 90ᵉ.

Abdellah Ouazzane a clos le score en marquant le seizième but à la 90+2ᵉ minute.

LR/FRMF