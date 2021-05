Maroc/Roumanie | Les opportunités de coopération économique mises en exergue lors d’un webinaire

Partager Facebook

Les opportunités de développement de la coopération économique et commerciale entre la Roumanie et le Maroc ont été mises en exergue, mardi, lors d’un webinaire, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Bucarest (CCIB).

Organisé en partenariat avec le ministère roumain de l’Economie, de l’entrepreneuriat et du tourisme, l’Ambassade du Royaume du Maroc en Roumanie, le Bureau commercial de Roumanie à Tanger (BPCE), et la section commerciale-économique de l’Ambassade de Roumanie au Maroc, ce webinaire sur le « Développement de la coopération économique et commerciale entre la Roumanie et le Royaume du Maroc » a été l’occasion de mettre le point sur la volonté des deux parties d’offrir à l’environnement des affaires de nouvelles opportunités pour l’internationalisation des opérations commerciales et le renforcement de la coopération économique bilatérale.

Intervenant à cette occasion, le ministre roumain de l’Economie, de l’entrepreneuriat et du tourisme, Claudiu Nâsui, a souligné que cette rencontre vise à ouvrir de nouveaux horizons à la coopération économique et commerciale entre la Roumanie et le Maroc et à examiner les potentialités économiques et les différentes opportunités d’investissement qu’offrent les deux pays dans divers secteurs porteurs de croissance, à savoir le tourisme, les énergies renouvelables, la logistique, le transport international et l’industrie, entre autres.

M. Nâsui a relevé que le Maroc, d’après plusieurs classements internationaux, se positionne comme une destination privilégiée pour l’investissement et le développement des affaires parmi les pays d’Afrique et du Moyen-Orient, notant que le Royaume a réalisé des performances importantes en matière d’amélioration du climat des affaires, et offre plusieurs avantages aux investisseurs étrangers.

Il a, à cet égard, réitéré la détermination de son pays à renforcer sa coopération économique et commerciale avec le Maroc, notant l’importance d’organiser d’autres rencontres et missions économiques, à même d’aller de l’avant dans la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun et de permettre aux acteurs économiques des deux pays de renforcer leur synergie et leur partenariat.

Pour sa part, l’Ambassadeur désigné de Roumanie au Royaume du Maroc, Maria Ciobanu, a estimé que la coopération économique entre le Maroc et la Roumanie reste en deçà des ambitions affichées de part et d’autre, notant que cette rencontre a pour objectif d’insuffler un nouvel élan aux relations économiques et commerciales maroco-roumaines.

Elle a ainsi mis l’accent sur l’importance particulière que revêt le Maroc pour la Roumanie, vu qu’il recèle de nombreux atouts pour attirer les investissements étrangers, notamment la stabilité politique dont il jouit, la dynamique de son économie, des infrastructures d’envergure et des ressources humaines hautement qualifiées, affirmant la volonté de son pays de booster ses relations économiques avec le Maroc, et à mobiliser et assister les opérateurs économiques pour monter des projets d’investissement de part et d’autre.

De son côté, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Roumanie, Hassan Abouyoub, s’est arrêté sur les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun, notamment l’industrie, les énergies renouvelables, l’agro-alimentaire et le tourisme.

Il a, en outre, affirmé que ce webinaire ouvre la voie à une série de rencontres qui seront organisées par la suite pour promouvoir l’échange de bonnes pratiques, d’expériences et d’expertises développées par les deux pays dans divers domaines, stimuler les investissements et les partenariats, lancer des programmes de coopération bilatérale et instaurer des partenariats fructueux.

Quant au président de la CCIB, Iuliu Stocklosa, il a souligné l’importance de cette rencontre dédiée à la promotion des relations économiques et commerciales entre la Roumanie et le Maroc, invitant les acteurs économiques et les chefs d’entreprises marocains et roumains à saisir les différentes opportunités d’investissement et de commerce qu’offrent les deux pays.

M. Stocklosa a fait savoir que ce webinaire sera le début d’une série de contacts entre l’environnement des affaires de la Roumanie et du Royaume du Maroc, et sera suivi, par la suite, par d’autres webinaires sectoriels, orientés vers divers domaines d’intérêt réciproque et, en fonction de la reprise des activités après la pandémie, par l’organisation de missions économiques et d’autres actions de promotion commerciale au Royaume du Maroc, ainsi qu’en Roumanie.

Ce webinaire a été ponctué par une session B2B, qui a été une occasion pour les opérateurs économiques marocains souhaitant investir en Roumanie et leurs homologues roumains d’avoir une idée sur les différentes opportunités d’investissement dans plusieurs secteurs d’activité à forte valeur ajoutée.

LR/MAP