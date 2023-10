Maroc/Hongrie | Signature d’une convention de coopération dans le domaine cinématographique

Partager Facebook

Une convention de coopération dans le domaine de coproduction cinématographique a été signée, mercredi à Rabat, entre le Maroc et la Hongrie. Paraphé par le directeur général par intérim du Centre cinématographique marocain (CCM), Abdelaziz El Bouzdaini, et l’ambassadeur de la Hongrie au Maroc, Miklos Erik Tromler, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, cet accord vise à encourager la réalisation de films mettant en valeur la diversité de la culture et du patrimoine des deux pays.

Cette convention a également pour objectif de contribuer au développement de la création cinématographique ainsi qu’à l’enrichissement du paysage culturel des deux pays, tout en préservant un équilibre global en ce qui concerne l’apport du Maroc et de la Hongrie dans la coproduction des films et en tirant bénéfice de cette coopération culturelle. Elle permettra aussi au Maroc et à la Hongrie de développer la croissance et la compétitivité de leurs industries cinématographiques et de renforcer leurs cultures dans ce domaine.

« S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales dans le secteur culturel en général et le secteur cinématographique en particulier, cet accord a pour ambition de favoriser le partage des expériences entre les deux pays, notamment dans le domaine de la coproduction cinématographique », a souligné M. El Bouzdaini dans une déclaration à la MAP.

Elle vient, de même, couronner un ensemble d’accords signés en 2021 lors de la visite du ministre des Affaires Étrangères et du Commerce de Hongrie au Maroc, a-t-il ajouté, notant qu’il s’agit aussi de l’aboutissement des efforts déployés par le CCM dans le cadre des accords bilatéraux en matière de coproduction.

Pour sa part, l’ambassadeur de la Hongrie au Maroc a indiqué que la coopération et la coproduction cinématographique entre le Maroc et la Hongrie « ne datent pas d’aujourd’hui », relevant dans ce sens que plusieurs coproductions maroco-hongroises dans le secteur cinématographique ont vu le jour, dont le film “Hier”.

“Grâce à ce partenariat, nous allons non seulement renforcer la coproduction cinématographique mais aussi les échanges de bonnes pratiques et les visites d’experts entre les deux pays”, a-t-il souligné, ajoutant que la cinématographie dans les deux pays est un secteur porteur pour l’économie, la jeunesse et la création de l’emploi. M. Tromler s’est félicité, par ailleurs, du dynamisme important que connaissent plusieurs secteurs d’activité dans le Royaume.

LR/MAP