Maroc-Gambie | Renforcement de la coopération en matière de contrôle et d’audit public

La Cour des comptes du Royaume du Maroc et la National audit office de la République de Gambie ont procédé, lundi à Rabat, à la signature d’un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du contrôle et de l’audit du secteur public.

Signé par la Première présidente de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui et l’Auditeur général de la Gambie, Modou Ceesay, ce mémorandum a pour principal objectif d’établir un cadre de collaboration efficace entre les deux institutions, dans le but de renforcer leurs capacités professionnelles respectives et d’améliorer les méthodologies d’audit. Il s’inscrit dans une volonté commune de promouvoir la transparence, le principe de la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes et l’intégrité dans la gestion des finances publiques des deux pays.

Aux termes de ce mémorandum, les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération bilatérale, l’échange d’expertises et l’organisation d’activités conjointes, telles que des consultations, séminaires, conférences et tables rondes sur des thématiques d’intérêt commun. Cet accord porte également sur la mise en place de programmes de renforcement des capacités et de développement professionnel, à travers notamment des invitations à participer à des événements organisés au Maroc ou en Gambie, en présentiel ou à distance.

Le mémorandum vise aussi à promouvoir le partage d’informations et de documents pertinents, y compris les normes professionnelles, les lignes directrices, les bonnes pratiques et les méthodologies innovantes en matière d’audit public.

Intervenant à cette occasion, Mme El Adaoui a souligné l’importance stratégique de ce partenariat, qui témoigne d’une vision partagée autour du rôle crucial des institutions supérieures de contrôle dans la consolidation de la bonne gouvernance, se félicitant du niveau de développement de la coopération avec la National Audit Office de la Gambie, “dans un esprit d’échange mutuel et d’amélioration continue des pratiques professionnelles”.

Abordant l’engagement des deux institutions en faveur de la transparence et de l’efficacité de la gestion publique, Mme El Adaoui a fait part de l’attachement du Royaume aux valeurs de solidarité et de coopération sud-sud.

De son côté, M. Ceesay a relevé que cet accord permettra un partage accru des connaissances en matière d’audit, de renforcement des capacités et d’accompagnement des réformes engagées dans les deux pays, faisant part de son pays de titrer profit de l’expérience du Maroc, notamment en matière de gestion axée sur les résultats et de digitalisation des institutions de contrôle.

L’Auditeur général gambien s’est félicité aussi de l’organisation réussie par le Maroc de la session du Conseil de gouvernance de l’Organisation africaine des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI), tenue récemment à Rabat et de l’installation du siège du Secrétariat général de cette organisation panafricaine dans la capitale du Royaume.

LR/MAP