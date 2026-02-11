Maroc-Croatie | Vers de nouvelles perspectives d’investissement et de coopération économique

Partager Facebook

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a accueilli, mercredi à Casablanca, une délégation d’entrepreneurs de la Chambre Croate d’Économie pour identifier des opportunités concrètes d’investissement et de partenariat dans des domaines à fort potentiel.

Cette rencontre, qui illustre la volonté commune de renforcer les relations économiques entre le Maroc et la Croatie et d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, a permis de mettre en avant la complémentarité des deux économies, ainsi que les perspectives de collaboration dans la transition énergétique, le développement touristique, l’industrie pharmaceutique et l’innovation technologique.

Intervenant à cette occasion, le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, a souligné que la visite de cette délégation croate témoigne de l’ambition de renforcer le dialogue entre les secteurs privés du Maroc et de la Croatie afin de bâtir la confiance et d’explorer de nouvelles voies de coopération économique et commerciale, notant que les deux pays partagent une vision fondée sur l’ouverture et la croissance durable.

“Nos économies sont complémentaires. Le défi, mais aussi l’opportunité, consiste à transformer cette complémentarité en projets intégrés, en investissements concrets et en partenariats durables, créateurs de valeur et d’emplois pour nos deux pays”, a dit M. Tazi.

Il a également noté que la Croatie, située à la croisée de l’Europe Centrale, l’Europe du Sud-Est et la Méditerranée, joue un rôle stratégique de passerelle régionale.

De son côté, le vice-président de la Chambre d’Economie de Croatie, Tomislav Radoš, a salué la dynamique positive des relations de coopération bilatérale.

Selon lui, cette rencontre économique contribuera à accélérer cette dynamique et à passer à une nouvelle étape de partenariat.

Se félicitant de la hausse significative du nombre de touristes marocains visitant la Croatie, M. Radoš a fait savoir que le potentiel commun des deux pays dépasse largement le seul secteur touristique pour s’étendre notamment aux domaines de l’énergie et de la logistique, avec un accent particulier sur la durabilité, les technologies modernes et le développement des infrastructures.

“Notre délégation comprend plus de quinze entreprises croates issues notamment des industries du bois, de l’industrie pharmaceutique, du tourisme et du commerce”, a-t-il précisé, estimant que le Maroc peut constituer une porte d’entrée pour les entreprises croates vers le marché africain et la Croatie peut faciliter l’accès des entreprises marocaines aux marchés d’Europe Centrale et du Sud.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Croatie auprès du Maroc, Jasna Mileta, a été marquée par des présentations des opportunités d’investissement et des atouts des secteurs de l’énergie et du tourisme au Maroc, ainsi que du climat des affaires en Croatie.

