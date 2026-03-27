Maroc-Costa Rica | Nouvelle étape dans les relations bilatérales fondées sur un dialogue politique structuré et une coopération renforcée

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Le Royaume du Maroc et la République du Costa Rica ont réaffirmé, vendredi à Rabat, leur engagement à inscrire leurs relations bilatérales dans une nouvelle dynamique fondée sur un dialogue politique structuré et une coopération renforcée.

Au terme de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures et du Culte de la République du Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en visite de travail dans le Royaume, ont signé une Déclaration conjointe marquant cette nouvelle étape dans les relations bilatérales, fondées sur une vision partagée de coopération solide et respectueuse des spécificités de chacun.

Dans ce document, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer les liens diplomatiques entre le Maroc et le Costa Rica et souligné leur volonté de promouvoir une coopération fructueuse, ancrée dans des principes clés tels que la transparence, le respect mutuel, le développement durable, la protection de l’environnement et les droits de l’Homme.

M. Tinoco a saisi cette occasion pour saluer les progrès accomplis par le Maroc dans divers domaines, mettant en lumière les efforts soutenus du Royaume en matière de stabilité régionale, de développement, de coopération Sud-Sud et de lutte contre les menaces transnationales.

Ce témoignage reflète la reconnaissance croissante du rôle actif et structurant du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sur les scènes régionale et internationale.

Sur le plan sectoriel, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines d’intérêt commun, notamment l’agriculture, les énergies propres, la recherche scientifique, le tourisme responsable et l’environnement, ainsi que les échanges techniques.

Par ailleurs, le Maroc et le Costa Rica ont exprimé leur volonté de promouvoir l’investissement économique et l’échange d’informations commerciales, en coordination avec les institutions compétentes des deux pays.

Ils ont également souligné l’importance de développer les visites officielles et les échanges techniques entre leurs entités respectives, sous la coordination des canaux diplomatiques appropriés.

Enfin, les deux ministres ont convenu de tenir, prochainement, une première réunion de consultations politiques, traduisant ainsi leur souhait partagé d’inscrire leur partenariat dans une dynamique de dialogue politique régulier et structuré.

LR/MAP