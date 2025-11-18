Maroc–Arabie Saoudite | Renforcement de la coopération bilatérale dans l’aviation civile

Partager Facebook

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a eu, lundi à Dubaï, des entretiens avec le ministre saoudien du Transport et des Services logistiques, Saleh Al-Jasser, axés sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le secteur de l’aviation civile.

Cette rencontre, tenue en marge de la 19ᵉ édition du Dubaï Airshow, a constitué une occasion de mettre en avant les relations distinguées unissant les deux pays frères dans plusieurs domaines, ainsi que d’examiner diverses questions liées aux prestations en matière de transport aérien.

À cette occasion, M. Kayouh a souligné que les dernières années ont été marquées par une dynamique importante en matière de voyages et de trafic aérien entre le Maroc et l’Arabie Saoudite, aussi bien pour les vols du Hajj et de la Omra, que pour les liaisons assurant le transport des citoyens des deux pays.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a indiqué que ces entretiens traduisent la forte volonté du Maroc de consolider les fondements de sa coopération avec le Royaume d’Arabie Saoudite dans les différents domaines liés à l’aviation civile.

M. Kayouh a également relevé que cette rencontre a permis de réaffirmer l’organisation par le Maroc du Symposium mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI – GISS 2026), prévu en avril 2026 à Marrakech, notant que le Dubaï Airshow constitue une occasion propice pour inviter l’ensemble des pays acteurs au niveau mondial dans le domaine de l’aviation civile.

Les activités de la 19ᵉ édition du Dubai International Airshow se sont ouvertes lundi, en présence d’un parterre de dirigeants, de décideurs, d’innovateurs et de professionnels de l’industrie aéronautique représentant 150 pays, dont le Maroc.

Le Royaume prend part à ce rendez-vous mondial de l’industrie aéronautique avec une importante délégation conduite par M. Kayouh, ainsi qu’un pavillon de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), avec la présence de plusieurs exposants du secteur.

LR/MAP