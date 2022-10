Marché de l’automobile | Le chiffre d’affaires à l’export à 66,7 MMDH à fin août 2022

Partager Facebook

Le chiffre d’affaires (CA) à l’export dans le secteur automobile a atteint, à fin août 2022, 66,7 milliards de dirhams (MMDH), contre 51,58 MMDH pour la même période en 2021, soit une croissance de 29,3%, selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF) de l’année 2023.

Malgré la crise, les exportations du secteur automobile ont continué à se développer pour atteindre 83,54 MMDH en 2021, en augmentation de 15,6% par rapport à 2020, alors que le Maroc s’affirme aujourd’hui comme le 1er exportateur de voitures vers l’Union européenne, souligne la note.

L’industrie automobile a renforcé son positionnement dans la chaîne de valeur mondiale de l’automobile, avec une capacité de production annuelle de 700.000 véhicules, portée par les constructeurs Renault et Stellantis, dépassant l’objectif prévu en 2020, soit 600.000 véhicules, fait savoir la même source.

Le Maroc est devenu ainsi le 2ème producteur de voitures en Afrique après l’Afrique du sud. Les voitures produites au Maroc sont destinées à plus de 74 destinations mondiales, le taux d’intégration local de l’industrie automobile a atteint 63%.

En effet, le secteur a permis la création de 180.000 emplois depuis 2014 et compte plus de 250 équipementiers et constructeurs nationaux et internationaux.

Pour Stellantis, le premier semestre de 2022 s’est caractérisé par le lancement de la mise en circulation de 225 Citroën AMI le 14 juin 2022. En terme de production, Stellantis a produit, à fin août 2021, 95.442 véhicules de la gamme Peugeot 208 et 10.866 véhicules de la gamme O2X.

Selon Renault, la production de ses deux usines à fin août 2022 a atteint 232.643 unités.

LR/MAP