Australie | La culture marocaine à l’honneur au festival annuel de fleurs Floriade

L’ambassade du Maroc en Australie a pris part, dimanche, aux activités de l’événement “Windows to the World”, organisé en collaboration avec les autorités locales de la ville de Canberra.

Cet événement, tenu dans le cadre des activités culturelles programmées pendant la saison du printemps, en marge du festival annuel des fleurs “Floriade”, a été l’occasion pour l’ambassade du Maroc à Canberra d’ouvrir ses portes à environ 400 Australiens pour découvrir l’histoire et la culture millénaires du Royaume.

Les participants de tout âge ont assisté à la préparation et ont dégusté le thé marocain lors d’une cérémonie du thé traditionnelle, avant de découvrir davantage le Maroc à travers une exposition sur les aspects historiques, économiques et culturels du pays. L’exposition a porté sur l’histoire millénaire du Maroc depuis la dynastie Idrisside, l’époque préhistorique, la présence romaine au Maroc et la découverte des plus vieux ossements d’Homo sapiens au Maroc datant de plus de 300.000 années, ayant particulièrement fasciné les participants.

Le volet culturel de l’exposition a porté notamment sur la singularité des vêtements traditionnels, la richesse de l’architecture et la beauté des différentes filières de l’artisanat du Maroc, tel que la poterie, les produits en cuir ou encore le Zellige marocain. L’exposition s’est aussi penchée sur la fabrication des produits d’argan, une activité commerciale importante où la femme marocaine joue un rôle essentiel.

Quant au volet historique, il s’est focalisé sur l’histoire de l’indépendance du Maroc, allant de 1956 jusqu’en 1975, année de la glorieuse Marche Verte annoncée par feu SM Hassan II, tournant décisif dans la lutte du peuple marocain pour la récupération des provinces du Sud.

Par ailleurs, les invités ont pu découvrir certaines personnalités célèbres de l’histoire marocaine, telles que Ibn Battuta ou Fatima Al Fihria, fondatrice de Al Quaraouiyine, la plus ancienne université au monde encore en activité.

L’ambassade a également mis en exergue, à cette occasion, le développement économique qu’a connu le Maroc durant les deux dernières décennies, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que l’engagement du Royaume dans des grands projets d’investissement en infrastructure, notamment le port Tanger Med, premier port à conteneurs d’Afrique et de la méditerranée, en plus du plus grand complexe solaire au monde “Noor Ouarzazate”.

Dans ce sens, les efforts du Maroc pour devenir l’un des producteurs mondiaux d’énergie verte, en particulier l’hydrogène vert, ont été mis en avant durant la présentation.

