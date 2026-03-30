M. Talbi El Alami représente SM le Roi à la cérémonie d’investiture du Président de la République centrafricaine

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Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a représenté, lundi à Bangui, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la cérémonie d’investiture du Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadera.

Lors de cette cérémonie, tenue en présence de chefs d’État et de délégations étrangères, de membres du Corps diplomatique accrédité à Bangui, ainsi que de plusieurs autres personnalités, M. Touadéra a prêté serment en tant que Président de la République centrafricaine pour un nouveau mandat de sept ans.

A cette occasion, M. Talbli El Alami a transmis au Président Faustin-Archange Touadera les félicitations et salutations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’engagement constant du Souverain à œuvrer pour le développement et le renforcement de la stabilité du continent africain.

Le président de la chambre des représentants a été accompagné lors de cette cérémonie par l’ambassadeur du Maroc en Centrafrique, Mustapha El Alami Fellousse.

SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations à M. Touadera, à l’occasion de sa réélection à la Présidence de son pays.

Dans ce message, le Souverain a assuré de Sa constante disposition à œuvrer, avec M. Faustin-Archange Touadéra, au renforcement d’une coopération toujours plus étroite et solidaire tant sur le plan bilatéral qu’à l’échelle du Continent.

LR/MAP