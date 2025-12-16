M. Kayouh s’entretient avec le président de la Direction générale de l’aviation civile du Koweït

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président de la Direction générale de l’aviation civile du Koweït, Cheikh Hamoud Moubarak Al- Hamoud Al-Jaber Al-Sabah, sur les moyens de renforcer la coopération maroco-koweitienne dans le secteur des transports, notamment de l’aviation.

À cette occasion, M. Al-Jaber Al-Sabah a mis en exergue les progrès importants réalisés par le Maroc dans le secteur du transport dans un court laps de temps, qu’il s’agisse du transport terrestre, aérien ou maritime, soulignant la volonté de son pays de poursuivre l’échange d’expériences avec le Royaume dans ce domaine important.

Dans une déclaration à la presse, le responsable koweïtien a souligné la volonté des deux pays de donner un nouvel élan à leur coopération dans le secteur aérien.

Pour sa part, M. Kayouh a affirmé que ces entretiens ont été l’occasion d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale, mettant en lumière l’excellence des relations entre le Maroc et le Koweït dans différents domaines, y compris dans le secteur du transport.

Dans une déclaration similaire, le ministre a fait savoir que la fréquence des vols entre la capitale koweïtienne et Casablanca s’élève à trois vols par semaine, notant que les deux parties souhaitent doubler le nombre de ces vols assurés par la Royal Air Maroc et Koweït Airways.

LR/MAP