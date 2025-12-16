Maroc Norvège | Vers une coopération bilatérale renforcée dans le secteur des pêches maritimes

Partager Facebook

La secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, et l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès du Royaume du Maroc, Helge Andreas Seland, se sont entretenus, mardi à Rabat, sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur des pêches maritimes.

À cette occasion, Mme Driouich a salué la qualité et la solidité du partenariat halieutique entre le Maroc et la Norvège sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de SM Harald V, Roi de Norvège, fondé sur une vision partagée de la gestion durable des ressources marines, du renforcement des mécanismes de contrôle et de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), indique un communiqué du secrétariat d’Etat chargé de la Pêche maritime.

Mme Driouich et M. Seland ont réaffirmé l’importance stratégique de la coopération en matière de contrôle, de traçabilité et de modernisation des outils de suivi des activités de pêche.

Les discussions ont porté notamment sur le développement de l’aquaculture durable, en soulignant l’importance du renforcement des compétences et de la formation, à la lumière du programme appuyé par la Norvège et les Pays-Bas en partenariat avec la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations / Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), et des perspectives de consolidation de projets structurants tels que le projet STADIF.

Les deux parties ont exprimé leur intérêt pour l’exploration de nouvelles formes de coopération en matière de formations spécialisées et de haut niveau visant également à accompagner l’émergence d’un modèle africain de formation et de développement aquacole.

Les échanges ont enfin mis l’accent sur le principal défi auquel est confronté le secteur halieutique à l’échelle mondiale, à savoir les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins et la disponibilité des ressources halieutiques.

Dans ce contexte, les deux parties ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération scientifique, l’innovation et la coordination multilatérale afin de soutenir des politiques de gestion adaptatives et résilientes.

À l’issue de cette rencontre, Mme Driouich et M. Seland ont réaffirmé leur volonté commune de consolider et d’élargir le partenariat bilatéral, au service d’une pêche durable, responsable et résiliente face aux défis climatiques.

