Sommet Mondial sur l’Énergie Nucléaire | M. Akhannouch prend part au dîner offert par le président français

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sommet mondial sur l’énergie nucléaire a pris part, mardi au Palais de l’Elysée, au dîner offert par le président français, Emmanuel Macron en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement participants.

La délégation marocaine à ce sommet comprenait notamment, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Directeur général de l’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), Saïd Mouline, le directeur général du Centre national de l’Energie, des Sciences et Techniques nucléaires (CNESTEN), Hamid Marah et l’ambassadeure du Royaume à Paris, Samira Sitail.

Lors de ce dîner, auquel ont également été conviés les représentants d’organisations internationales, les acteurs de la filiale nucléaire française, ainsi que plusieurs investisseurs et opérateurs énergétiques, les échanges ont porté sur plusieurs thématiques liées notamment au développement du nucléaire civil, au financement des projets, aux nouveaux usages de l’électricité et de la chaleur bas carbone, à l’organisation des chaînes de valeur industrielles ou encore à la sécurisation de l’approvisionnement en combustible nucléaire.

LR/MAP