Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les rencontres régionales autour de la transformation numérique placent le citoyen au centre du développement du système numérique, a indiqué mardi à Agadir, la ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour.

S’exprimant lors d’une rencontre d’écoute et d’échange avec les citoyens de la Région Souss-Massa autour de leurs besoins dans le domaine du digital, Mme Mezzour a souligné que ces concertations s’inscrivent en droite ligne des Hautes Instructions Royales appelant à la consolidation d’une culture de la numérisation parmi les différents segments de la société, avec le développement d’infrastructures techniques capables de suivre le rythme du développement rapide de ce secteur.

Et d’ajouter que les sessions d’écoute figurent parmi les priorités du programme gouvernemental, qui a consacré quatre axes principaux à l’approfondissement et à l’accélération de la transformation numérique dans le Royaume.

Ces rencontres consacrées à la concertation et à l’écoute, visent à intégrer le citoyen dans les réflexions stratégiques autour de la transformation numérique et à valoriser sa contribution propositionnelle active, que ce soit au niveau de l’accès universel et des usages numériques, ou au niveau du développement de l’offre de prestations de service, a-t-elle ajouté.

De son côté, le Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, a souligné que l’importance que le Nouveau Modèle de Développement attribue à la digitalisation témoigne du grand rôle que joue ce chantier dans le développement global intégré du Royaume.

Cette rencontre consultative tenue au niveau de la région Souss-Massa est la première d’une série de rencontres régionales qui seront menées par le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration pour écouter les citoyens marocains, échanger avec eux et de les faire contribuer à l’élaboration de la Stratégie Nationale de la Transition Numérique, qui a notamment pour objectif d’accélérer l’inclusion numérique, améliorer les services publics numériques et faire du Royaume un hub digital régional.

Cette démarche participative s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Ministère d’œuvrer pour une Transition Numérique du Royaume qui place l’impact citoyen au cœur de ses priorités.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration sur tous les acteurs, administrations, opérateurs économiques, citoyens et société civile.

LR/MAP