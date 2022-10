Tourisme | EasyJet prévoit d’augmenter ses capacités sur le Maroc

Partager Facebook

Deux contrats de partenariat portant sur la programmation “Hiver” de la compagnie aérienne Easyjet sur le Maroc, ont été signés, mercredi à Marrakech, entre l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et EasyJet.

Paraphés par le Directeur Général de l’ONMT, M. Adel El Fakir, le CEO du Groupe et PDG de la compagnie aérienne EasyJet, M. Johan Lundgren et le PDG du Tour Opérateur EasyJet Holidays, M. Gary Wilson, les deux contrats s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de croissance d’EasyJet au Maroc, en attendant la signature, dans les semaines à venir, d’un partenariat plus important étalé sur plusieurs années qui, actera l’augmentation significative de la capacité et l’ouverture de nouvelles lignes aériennes sur plusieurs destinations marocaines.

Ces futurs développements ont été à l’ordre du jour d’une rencontre de travail tenue entre la délégation représentant Easyjet et une délégation marocaine, présidée par Mme Fatim Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

“Cette rencontre a offert l’occasion de partager avec les dirigeants de la compagnie aérienne Britannique Easyjet l’ambition du Maroc de doubler le nombre d’arrivées à l’horizon 2030 et comment ladite compagnie peut s’inscrire dans cette ambition”, a souligné Mme Ammor dans une déclaration à la presse en marge de cette rencontre.

Faisant part de l’engagement du gouvernement dans la concrétisation de partenariats stratégiques “gagnant-gagnant” avec les acteurs mondiaux, la ministre a relevé que le tourisme est “un secteur essentiel pour l’économie de notre pays, et notre gouvernement s’engage à soutenir les partenariats qui s’inscrivent dans l’accélération du développement de ce secteur”.

Pour sa part, M. El Fakir a indiqué que “l’objectif de ce futur partenariat sera de consolider la présence d’Easyjet sur Agadir et Marrakech, mais aussi d’imaginer le partenariat stratégique commun qui permettra à EasyJet de se développer sur d’autres destinations marocaines et de connecter le Royaume aux 34 marchés européens à partir desquels, elle opère déjà”.

Cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’ONMT de nouer des partenariats avec les grandes compagnies aériennes et les plus grands tour-opérateurs, afin d’accompagner le développement du tourisme au Maroc et d’assurer aussi, le développement de toutes les régions d’un point de vue touristique, a expliqué M. El Fakir, faisant savoir que l’ambition à terme est de s’assurer que l’ensemble des destinations marocaines soient connectées à l’international.

De son côté, le CEO du groupe et PDG de la compagnie aérienne britannique, M. Johan Lundgren, a indiqué que cette rencontre offre l’opportunité d’explorer les nouvelles opportunités de croissance d’EasyJet au Maroc, rappelant que la compagnie aérienne a déjà transporté plus de 18 millions de passagers depuis le lancement de ses vols vers le Maroc en 2006.

“Nous discutons avec les autorités marocaines comment nous pouvons consolider et développer notre présence au Maroc, non plus en compagnie aérienne uniquement, mais aussi en TO qui pourra remplir une grande partie de ses sièges aériens vers le Maroc avec ses propres clients en packages”, a noté M. Lundgren.

M. Gary Wilson, PDG d’EasyJet Holidays, a pour, sa part, souligné que les contrats de partenariat vont contribuer à “promouvoir notre croissance continue au Maroc. Nous sommes une entreprise nouvelle, mais nous avons d’énormes ambitions et nous avons bien l’intention d’être l’un des plus grands voyagistes en Europe et ramener de grands nombres de touristes à Marrakech et au Maroc dans les prochaines années”.

Dans ce sens, il a indiqué que le Maroc est “une destination fantastique et extrêmement populaire auprès de nos clients”, faisant savoir que “la coopération que nous avons établi avec le gouvernement marocain et l’ONMT est très utile pour développer notre activité au Maroc dans les années à venir”.

Les dirigeants d’EasyJet, 5ème compagnie en Europe avec plus de 100 millions de passagers en 2019, effectuent une visite à Marrakech du 4 au 7 octobre 2022, afin d’étudier les possibilités d’augmenter leurs opérations et investissements au Maroc.

Rappelons qu’avec près d’un million de sièges annuels opérés sur le Maroc, EasyJet est la 5ème compagnie aérienne en termes de capacité internationale à destination du Royaume.

Alors qu’elle opérait sur Marrakech, Agadir, Tanger et Essaouira en pré-pandémie, la compagnie a momentanément repris ses opérations sur Agadir et Marrakech et ambitionne de revenir au niveau d’avant la crise sanitaire, en se positionnant non plus en compagnie aérienne uniquement, mais aussi en tour opérateur.

Une synergie qui permettra au groupe de remplir une grande partie de ses sièges aériens vers le Maroc avec ses propres clients en packages.

Une ambition saluée conjointement par M. Abdellatif Kabbaj, président d’honneur de la Confédération Nationale du Tourisme, M. Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière, et M. Mohamed Semlani, Président de la Fédération Nationale des Agences de Voyage qui ont également pris part à cette rencontre.

LR/MAP