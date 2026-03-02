Les relations maroco-belges connaissent une dynamique positive et un développement tangible (M. Bourita)

Partager Facebook

Les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique ont connu ces dernières années une dynamique très positive et un développement tangible, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, M. Bourita a rappelé, à cet égard, la tenue de la Haute Commission mixte, en avril 2024, de la rencontre entre les deux ministères des Affaires étrangères, en octobre dernier, outre la signature de plusieurs engagements conjoints et la position positive et constructive adoptée par le gouvernement belge au sujet de la question du Sahara marocain.

Et d’ajouter que ces étapes importantes constituent une base solide et ambitieuse pour le développement des relations bilatérales, soulignant que la réunion d’aujourd’hui était l’occasion d’examiner la mise en œuvre de la feuille de route convenue en octobre dernier et qui couvre l’ensemble des domaines.

Sur le plan de la coopération économique et commerciale, M. Bourita a indiqué que la Belgique est un partenaire essentiel et important du Royaume du Maroc dans les domaines financier, touristique, commercial et des investissements, notant que les relations commerciales entre les deux pays ont connu un grand essor ces dernières années.

La Belgique, a-t-il affirmé, peut devenir un partenaire important dans le domaine économique, grâce aux opportunités prometteuses offertes par la coopération économique bilatérale, mettant en exergue le grand intérêt manifesté par des entreprises belges pour tirer profit des opportunités liées aux chantiers de préparation de l’organisation de la Coupe du monde 2030, ainsi que des projets de transition énergétique et numérique et dans le domaine hydraulique.

De même, M. Bourita a fait part de l’ambition de positionner la Belgique, dans deux ans, parmi les dix premiers partenaires économiques du Royaume du Maroc.

Par ailleurs, le ministre a mis en relief le rôle joué par la diaspora marocaine en Belgique qui représente un trait d’union et un pilier des relations bilatérales, notant l’importance de la coordination conjointe en vue de garantir l’intégration de cette catégorie, tout en préservant son identité et ses valeurs marocaines authentiques.

Il a également insisté sur l’importance d’asseoir un dialogue sécuritaire bilatéral visant à faire face aux défis actuels, soulignant l’importance de la coopération étroite entre les deux pays dans le domaine de lutte contre l’immigration illégale.

S’agissant des questions régionales et internationales, M. Bourita a affirmé l’existence d’un intérêt commun concernant la situation en Afrique, eu égard aux relations solides de la Belgique avec le continent et au rôle fondamental du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la préservation de la sécurité et de la stabilité, ainsi que la promotion du développement en Afrique.

Evoquant la situation au Moyen-Orient, M. Bourita a réitéré les positions exprimées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Souverains, Émirs et Chefs d’État des pays victimes d’agressions iraniennes et auxquels s’ajoute le Sultanat d’Oman.

M. Bourita a, en outre, mis l’accent sur la convergence de vues entre le Maroc et la Belgique au sujet de la cause palestinienne qui connaît d’importants développements, relevant l’importance de la stabilité de Gaza.

Il a aussi estimé essentiel de ne pas porter atteinte à la Cisjordanie et de prévoir un horizon politique clair pour la solution à deux États, en tant qu’élément essentiel et incontournable pour une paix durable au Moyen-Orient.

