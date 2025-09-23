Les Palaos affirment leur soutien à la marocanité du Sahara, à la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud

Les Palaos, État insulaire du Pacifique, ont affirmé leur plein soutien à la marocanité du Sahara, à la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud et au plan marocain d’autonomie comme unique solution au différend régional sur le Sahara marocain.

Cette position a été exprimée à l’occasion d’une rencontre bilatérale, mardi à New York, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre d’Etat des Palaos, M. Gustav Ngiracheluolu Aitaro.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont procédé à la signature de la Feuille de route de coopération pour la période 2025-2027, et ce, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour une coopération Sud-Sud agissante avec les pays en développement.

Dans cette Feuille de route, les Palaos ont déclaré qu’ils “reconnaissent la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara, et saluent les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis, au différend régional sur le Sahara marocain”.

De même, ce pays considère que “l’initiative marocaine d’autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc est la seule et unique solution au différend régional sur le Sahara marocain, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, y compris la résolution 2756 du 31 octobre 2024”.

Les Palaos s’ajoutent ainsi à l’écrasante majorité des pays membres de la communauté internationale, provenant d’Afrique, d’Europe, du Monde Arabe, d’Asie et d’Amérique, qui clament haut et fort leur appui à la marocanité du Sahara, à l’appartenance irréversible de cette région au Royaume du Maroc et au Plan marocain d’Autonomie comme seule solution à ce différend régional.

En outre, les Palaos ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la volonté du Royaume d’élever ses relations avec les États Insulaires du Pacifique à des niveaux jusqu’à présent sans précédent, tout en louant la vision du Souverain pour la coopération Sud-Sud, grâce à laquelle le Maroc avec ses provinces du Sud en particulier, est devenu un pont liant les diverses régions du Sud Global.

Dans cette Feuille de Route, le Maroc s’engage à partager son expérience et son expertise pour soutenir activement les priorités des Palaos, en particulier dans les domaines se rapportant à la mise en œuvre des Objectifs du développement durable.

LR/MAP