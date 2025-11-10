Le Sénégal salue les Initiatives Royales en faveur du développement du Continent africain

Partager Facebook

La République du Sénégal a salué, lundi à Rabat, les Initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et l’engagement constant du Souverain en faveur du développement du Continent africain.

Dans le Communiqué conjoint adopté à l’issue des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de la République du Sénégal, Cheikh Niang, les deux parties ont salué la Vision éclairée et l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et de SEM. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement du Continent africain, ainsi que de la promotion d’un Islam du juste milieu, ouvert et tolérant.

Evoquant le Processus des États Africains Atlantiques et les importantes opportunités de synergie et de coopération entre les Etats concernés, MM. Bourita et Niang ont souligné l’importance de la coordination et de la concertation afin de faire de l’espace africain atlantique une zone de co-émergence, de stabilité et de développement partagé dans les domaines stratégiques tels que l’environnement, la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie, l’interconnexion logistique, la mutualisation des ressources et l’échange d’expériences.

Les deux parties se sont aussi félicitées de l’état d’avancement de la concrétisation de Gazoduc Africain Atlantique, reliant le Nigéria et le Maroc, symbole de coopération Sud-Sud, tout en soulignant que le Sénégal jouera un rôle clé dans la première phase du projet, qui inclut le tronçon le reliant à la Mauritanie.

Concernant l’Initiative de Sa Majesté le Roi visant à favoriser l’accès des pays enclavés du Sahel à l’Atlantique, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’intégration et du développement de la Région, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la concertation avec l’ensemble des Etats concernés, pour sa mise en oeuvre dans le cadre d’un partenariat inclusif et mutuellement avantageux.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ils ont salué la convergence de vues entre Rabat et Dakar sur les enjeux majeurs touchant à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Continent, et réitéré leur engagement à œuvrer, de concert, pour le raffermissement de l’unité africaine et la promotion d’une coopération Sud-Sud pragmatique et solidaire, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de SEM. Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Les deux ministres ont également réaffirmé leur détermination à soutenir les efforts de règlement pacifique des différends en Afrique, dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

