Le Salon M.A.T. 2022 , du 15 au 18 décembre à Casablanca

Le Groupement interprofessionnel de l’automobile au Maroc (GIPAM) a annoncé, mercredi à Casablanca, l’organisation de la deuxième édition du salon international de la pièce de rechange automobile (Moroccan Automative Technologies M.A.T).

Prévu du 15 au 18 décembre prochain à la capitale économique du Royaume, M.A.T 2022 sera placé sous le thème “enjeux et perspectives de la profession face aux évolutions technologiques”, a indiqué le président du GIPAM, Driss Guennoun, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de l’édition 2022 du Salon.

Eu égard aux changements qui sont en train de s’opérer aux niveaux national et international, notamment ceux technologiques relatifs au secteur de l’automobile, cette édition va regrouper les fabricants, les distributeurs, les garagistes, les revendeurs et tous les opérateurs du secteur afin de débattre de cette thématique, a précisé M. Guennoun.

Pour sa part, le commissaire du salon, Aziz Dich a rappelé, dans une déclaration à la MAP, que la première édition du salon M.A.T a été organisée en 2018 et a regroupé tous les professionnels de la pièce de rechange au Maroc.

Pour cette deuxième édition du Salon, les exposants auront l’occasion, durant quatre jours, d’échanger et partager autour des métiers de la maintenance et de la réparation automobile en amont et en aval, notamment les indépendants de l’after-market de la pièce de rechange, les agents de marque et les enseignes de réparation, a-t-il ajouté.

L’édition 2022 vise à capter 220 exposants pour 15.000 visiteurs, notamment des industriels manufacturiers-garagistes-réparateurs et des opérateurs de la maintenance automobile.

La première édition du Salon, tenue du 12 au 15 décembre 2018, a pu regrouper environ 180 exposants représentant une dizaine de pays, dont l’Allemagne, la Belgique, la Chine, la France, l’Italie, la Tunisie, le Taïwan, la Turquie, le Maroc et l’Espagne, et 12.000 visiteurs majoritairement professionnels et partenaires des métiers liés à l’après-vente de l’automobile.

Crée en mars 2017, le GIPAM regroupe les fabricants, les importateurs et distributeurs des pièces de rechange pour tout type de véhicule. Il a pour vocation de défendre les intérêts de ses membres en militant pour une meilleure organisation de la distribution des pièces de rechange automobile et sa modernisation.

LR/MAP