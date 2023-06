Le monde arabe a besoin de médias capables d’exercer une influence sur l’opinion publique internationale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le monde arabe a besoin de médias capables de s’adresser à l’opinion publique internationale et d’exercer une influence sur elle, par le biais des langues et des technologies qu’elle maitrise, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Intervenant en ouverture de la 53ème session du Conseil des ministres arabes de l’Information (20 et 21 juin), M. Bensaid a plaidé pour des médias arabes qui tiennent compte de la divergence et du pluralisme d’opinion et appellent à la tolérance et au rejet de la violence, l’extrémisme, le terrorisme et toutes les formes de séparatisme.

La réalisation des objectifs communs liés à la qualification et au développement de médias arabes capables de faire face aux multiples défis est tributaire d’une mise en œuvre optimale de la stratégie médiatique arabe et de la mobilisation de toutes les capacités matérielles et compétences humaines nécessaires, a poursuivi le ministre.

Il a, dans ce sens, exprimé son souhait de voir les travaux de cette réunion couronnés de succès en matière d’amélioration de la performance des médias dans les pays arabes, afin qu’ils contribuent à défendre leurs causes justes, leur identité, ainsi que leur patrimoine civilisationnel.

Les développements que connaissent les technologiques de l’information et de la communication posent d’importants défis pour ce secteur au niveau des pays arabes, notamment en vue de les accompagner et faire face à la concurrence médiatique internationale, a relevé le ministre.

A cela s’ajoute, souligne M. Bensaid, les défis liés à la législation et aux réglementations juridiques dans le monde arabe, lesquelles, malgré les efforts déployés, ne sont pas encore en phase avec les développements technologiques que connaît l’industrie des médias, en particulier les médias électroniques et les nouveaux médias.

« Nous voulons des médias forts capables de concrétiser les nobles objectifs de façonner l’opinion publique et de promouvoir les valeurs civilisationnelles, humaines et universelles de la Nation arabe, dans le cadre d’un dialogue serein et civilisé« , a-t-il poursuivi.

Et de relever que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, réitère son adhésion permanente à l’action arabe commune, dont celle liée au domaine des médias, ajoutant que le Royaume soutient les efforts de coordination, de concertation et d’échange d’expériences et d’expertises visant à relever les différents défis.

Cette session, a-t-il poursuivi, se déroule dans un contexte qui impose des défis à l’action arabe commune dans le domaine de l’information et de la communication, « ce qui nous impose de redoubler d’efforts dans la perspective de développer les médias arabes, ainsi que de poursuivre leur qualification en vue qu’ils soient en phase avec leur environnement et capables d’être un mécanisme de défense des causes communes ».

L’ordre du jour de cette session porte sur des questions d’actualité d’une grande importance, au premier rang desquelles la poursuite du soutien médiatique à la cause palestinienne et la consolidation de sa position centrale au sein des médias arabes, ainsi que la défense de l’identité arabe de la ville d’Al Qods, a noté M. Bensaid.

Le ministre a, dans le même sens, mis en avant les efforts du Royaume pour défendre les droits légitimes du peuple palestinien frère, l’identité arabe et islamique d’Al Qods, ainsi que ceux déployés par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour améliorer les conditions de vie des Maqdissis.

Cette session, tenue sous la présidence du Maroc, se penche sur la présentation et l’évaluation des avancées réalisées dans la mise en œuvre des décisions de la 52ème session du Conseil, tenue au Caire, à la lumière des réunions tenues au niveau des structures du Conseil, des comités et des groupes de travail à l’intérieur et à l’extérieur du pays où se situe le siège.

LR/MAP