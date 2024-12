L’artisanat, une passerelle vertueuse rassemblant dans son savoir-faire toute la diversité du Royaume (Azoulay)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’artisanat constitue une passerelle vertueuse rassemblant, dans son savoir-faire, toute la diversité du Royaume, a souligné, lundi soir à Rabat, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.

“L’artisanat est une passerelle vertueuse parce qu’elle a rassemblé dans son savoir-faire, toute la diversité de notre pays, et a eu la capacité aussi d’exprimer l’unité”, a indiqué M. Azoulay dans une allocution prononcée lors d’une rencontre sur le thème “Porteurs de flambeaux, trésor des arts traditionnels marocains”, organisée conjointement par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et l’UNESCO.

En mettant en relief le caractère unique de ce pan de l’identité marocaine, le Conseiller de SM le Roi a réitéré que l’artisanat “est l’incarnation de notre civilisation”. Il a cité à cet égard la ville d’Essaouira, lieu de créativité artisanale, qui selon les chiffres officiels, comporte plus de 5.000 artisans inscrits sur le registre de commerce.

“L’artisanat a permis aussi à notre pays de s’exprimer par l’art, la tradition et le terroir, comme legs de nos grands-parents”, a relevé M. Azoulay, ajoutant que cet événement offre la possibilité de mesurer à sa juste valeur et de préparer l’avenir pour sauvegarder “une bonne partie de notre savoir-faire lié à l’artisanat, et le pérenniser”.

Citant le programme liant le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et l’UNESCO, qui porte sur la formation des apprentis aux métiers de l’artisanat en passe d’extinction, à l’instar du feutrage en laine et de selles brodées, le Conseiller de SM le Roi a appelé à élargir et à promouvoir ce programme “afin qu’il ressuscite les métiers de l’artisanat et rende hommage aux maîtres artisans qui ont gardé la mémoire”.

A cet égard, il a fait observer que seuls deux pays au monde ont bénéficié d’un programme pareil, à savoir le Maroc et l’Inde, ajoutant qu’il s’agit d’une “démarche qui va au delà du simple instinct de conservation pour s’inscrire dans la dynamique d’une stratégie ambitieuse et durable, fruit d’un partenariat d’exception avec l’UNESCO pour la sauvegarde et la promotion des métiers d’arts traditionnels qui sont au cœur de notre patrimoine immatériel”.

Et d’ajouter que ce partenariat avec l’UNESCO est à la fois le réveil, le point de départ et une sorte de contrat d’obligation pour aller le plus loin et le plus longtemps possible dans la démarche de préserver la signature marocaine de l’artisanat “dans ses plus belles expressions, dans sa créativité, et aussi une bonne partie du savoir-faire, soit disparu, soit réduit à sa modeste réalité”.

M. Azoulay s’est aussi félicité de la dynamique et de la mobilisation insufflées par le ministère afin que ce partenariat d’exception avec l’UNESCO porte ses fruits, indiquant que ce rendez vous de l’excellence et de la résilience “témoigne avec éclat de la détermination du ministère de l’Artisanat à donner toutes ses chances de succès à l’impérieuse nécessité de transmettre aux générations montantes le legs multi-séculaire de certains de nos métiers artisanaux fragilisés et parfois menacés de disparition”.

Au cours de cette cérémonie, marquée par la présence notamment de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et du Wali-Coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, un vibrant hommage a été rendu aux maîtres artisans pour leurs efforts de préservation des métiers liés à l’artisanat marocain.

LR/MAP