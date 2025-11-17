L’ACAPS et la Banque de France renforcent leur coopération en matière d’éducation financière

L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et la Banque de France ont signé, lundi à Paris, une convention de coopération destinée à renforcer les actions conjointes en matière d’éducation financière.

Selon un communiqué publié sur le site web de l’ACAPS, cet accord s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par les deux institutions pour promouvoir une meilleure culture financière auprès du grand public.

Il porte sur l’utilisation et l’adaptation de contenus pédagogiques destinés à faciliter la compréhension des notions financières de base, notamment la collection des Cahiers financiers, fait savoir la même source.

Au-delà du développement de supports éducatifs adaptés aux besoins des différents publics, la coopération établit également un cadre d’échanges réguliers portant sur les pratiques pédagogiques, les stratégies nationales et les outils mobilisés en vue de renforcer l’autonomie financière des citoyens.

Cette initiative vient appuyer les missions de l’ACAPS en matière de protection des assurés et d’éducation financière.

Elle s’inscrit, en effet, dans le cadre des actions continues de l’Autorité visant à développer la capacité des citoyens à comprendre et à démystifier les notions financières liées à l’assurance et à la prévoyance sociale, en vue de leur permettre de prendre des décisions éclairées et de mieux appréhender leurs droits et obligations dans ce domaine, conclut le communiqué.

