Conseil de gouvernement | L’ordre du jour de la réunion du jeudi 20 Novembre 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son département.

Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi relatif à l’organisation de la profession d’Adoul. Par la suite, il examinera deux projets de décret, dont le premier se rapporte aux fermes d’aquaculture marine, tandis que le deuxième complète le décret portant application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue dans le chapitre III du Code général des impôts (CGI).

Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen de l’accord conclu, le 17 juin 2025, entre le Royaume du Maroc et la République démocratique fédérale d’Éthiopie dans le domaine de la coopération militaire, ainsi que du projet de loi portant approbation dudit accord.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément à l’article 92 de la Constitution.

LR/MAP