Par Le Reporter.ma 23/09/2025 Actualités, Monde Laisser un commentaire

La République du Suriname réitère son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara

La République du Suriname a réaffirmé, lundi à New York, son “soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain”, ainsi qu’au plan d’autonomie “comme seule base pour une solution politique au différend régional autour de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Maroc”.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires commerciales internationales et de la Coopération du Suriname, Melvin Bouva, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue d’entretiens lundi en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le communiqué rappelle que “le gouvernement de la République du Suriname a ouvert une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla en mai 2022, dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays”.

Le ministre du Suriname a exprimé “la profonde gratitude” de son pays envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI “pour Sa vision d’une coopération Sud-Sud fondée sur le respect mutuel, l’efficacité, la solidarité et le pragmatisme”. Il a également “souligné l’importance de cette Vision Royale pour contribuer au développement durable dans la région des Caraïbes grâce à des projets socio-économiques concrets”.

LR/MAP

