La Première Dame du Kenya exprime sa profonde gratitude à SAR la Princesse Lalla Asmaa

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Première Dame du Kenya, Mme Rachel Ruto a exprimé, mercredi à Nairobi, sa profonde gratitude et reconnaissance à SAR la Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, pour le don d’implants cochléaires dans le cadre du programme “Unis, on s’entend mieux” déployé au Kenya, soulignant que ce geste noble est un don pour une vie meilleure des enfants kényans souffrant de surdité.

S’exprimant à l’occasion du lancement de ce programme, Mme Rachel Ruto, présidente de la “Voice of Children Foundation”, a affirmé que ce don est bien plus qu’une simple contribution au système de santé kényan : c’est un don pour une vie meilleure des enfants du pays atteints de surdité.

Ce don, a-t-elle poursuivi, redonne non seulement l’ouïe, mais aussi la dignité et l’espoir, permettant aux enfants de découvrir pour la première fois le rire, la musique et la voix de leurs proches.

Rappelant que la chirurgie d’implantation cochléaire était rare au Kenya, elle s’est félicitée que cette situation change aujourd’hui à la faveur de ce partenariat grâce auquel 100 opérations seront réalisées, 70 cette semaine et les 30 restantes en février prochain au Maroc, offrant ainsi à des dizaines d’enfants âgés de un à dix ans le don inestimable de l’ouïe.

En officialisant cette collaboration par le biais d’un mémorandum d’entente signé entre les deux Fondations, “nous jetons les fondements non seulement des interventions chirurgicales, mais aussi du renforcement du système de santé et d’un avenir où chaque enfant kényan pourra entendre et être entendu”.

“Ce partenariat témoigne de l’amitié qui unit le Royaume du Maroc et la République du Kenya, une amitié fondée sur la compassion et la conviction partagée que le progrès se mesure à l’aune de notre engagement auprès des plus vulnérables”, a-t-elle soutenu.

La Première Dame du Kenya a également tenu à exprimer ses vifs remerciements à tous ceux qui contribuent à la réussite de cette opération -partenaires, personnels médical et paramédical et parents, qui croient qu’une voix, même dans le silence, ne demande qu’à être entendue.

LR/MAP