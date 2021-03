La Directrice exécutive d’ONU Habitat “impressionnée” par les réalisations du Maroc en matière d’élimination des bidonvilles

Partager Facebook

La Directrice exécutive du programme des Nations unies pour les établissements humains ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, s’est dit mercredi impressionnée par les réalisations du Maroc en matière d’élimination des bidonvilles et par la grande dynamique de développement humain dans le Royaume.

Selon un communiqué du département du Chef du gouvernement, Mme Mohd Sharif, en visite au Maroc à l’occasion de l’ouverture d’un bureau de l’ONU-Habitat à Rabat et de la signature d’un programme pays ONU-Habitat 2020-2023, s’est dit “impressionnée par les réalisations du Royaume dans le domaine de l’élimination des bidonvilles, du traitement de l’habitat insalubre, du développement des programmes de logement qui répondent aux besoins de la population et de la création de nouvelles villes ouvertes aux nouvelles technologies et aux exigences modernes de l’urbanisme, ainsi que par la grande dynamique que connait le développement humain dans le Royaume”.

A cette occasion, Mme Mohd Sharif a passé en revue les perspectives ambitieuses de coopération entre le Maroc et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, notamment à travers les axes du développement humain et du changement climatique, ainsi que les nombreuses opportunités d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans la région.

De son côté, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, s’est félicité du niveau de coopération entre le Royaume et le programme onusien, indique la même source, ajoutant que cette coopération se renforcera avec l’ouverture du programme pays à Rabat dans un cadre de coordination entre les deux parties sur les moyens d’accompagnement des efforts et des priorités du gouvernement dans les domaines d’intervention du programme.

Dans ce cadre, M. El Otmani a évoqué plusieurs projets ambitieux initiés par le Royaume sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI dans le domaine du développement socio-économique, qui visent notamment à généraliser la couverture sanitaire, les allocations familiales, la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi, ce qui représente une véritable révolution sociale qui permettra au Maroc, dans les années à venir, de redresser plusieurs des déséquilibres actuels.

Le Chef du gouvernement, poursuit le communiqué, s’est aussi arrêté sur les efforts colossaux consentis par le Royaume pour relever les défis d’approvisionnement de la population et de l’économie en ressources hydriques et ceux relatifs à la préservation de ces ressources et de la consécration de leur durabilité, en plus des grands progrès que le Royaume a réalisés dans les domaines du développement durable et des énergies renouvelables dans le cadre de stratégies nationales intégrées que le Maroc tient à partager avec les pays frères, notamment sur le continent africain.

Par ailleurs, cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur le bilan important de la coopération entre le Royaume et l’Onu-Habitat, relève le communiqué, notant que ce programme a contribué à la mise en œuvre d’une panoplie de programmes et de projets nationaux importants, tels que le programme relatif à l’élimination des bidonvilles et de l’habitat insalubre, les projets de construction de nouvelles villes et d’autres programmes nationaux et locaux de développement urbain durable.

Cette réunion a été marquée par la présence de la ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb, du directeur du Bureau régional de l’Onu-Habitat dans la région arabe et de la directrice du Bureau de pays du Programme à Rabat.

LR/MAP