Brasilia | L’Ambassade du Maroc rend hommage à la Première Dame du Brésil

L’Ambassade du Maroc au Brésil a rendu hommage, mercredi à Brasilia, à la Première Dame du Brésil, Mme Michelle Bolsonaro pour l’œuvre caritative qu’elle promeut dans le cadre du Programme “Brasil, Patria Voluntaria” (Brésil, Patrie volontaire).

A cette occasion, l’ambassadeur du Royaume à Brasilia, Nabil Adghoghi, a salué les liens de grande amitié et d’estime qui lient le Royaume et le pays sud-américain et a annoncé le soutien du Maroc à l’initiative de solidarité parrainée par Mme Bolsonaro en faveur des populations vulnérables touchées par le Covid-19.

Le diplomate marocain a rendu hommage, dans une allocution, à l’engagement de la Première Dame pour la promotion des valeurs de citoyenneté et de solidarité, saluant cette initiative “qui place l’être humain au coeur des politiques publiques en matière d’action sociale et permet un contact direct avec les gens en vue de comprendre leurs attentes et leur apporter protection et assistance”.

Pour sa part, Mme Bolsonaro a fait part de sa profonde gratitude au Maroc pour cet acte de solidarité et a exprimé toute son admiration de la culture, de l’architecture, de l’art culinaire et des valeurs authentiques d’hospitalité du Royaume.

Le programme “Brasil, Patria Voluntaria” est coordonné par la Maison civile (département du premier ministre) de la Présidence de la République. Il vise à promouvoir le volontariat en tant qu’acte de solidarité et de citoyenneté. Institué par décret en 2019, le programme se veut un instrument de promotion de l’action sociale de manière articulée entre le gouvernement, le corps diplomatique, les organisations de la société civile et le secteur privé.

