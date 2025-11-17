La compagnie aérienne Vueling lance une nouvelle ligne entre Barcelone et Agadir

La compagnie aérienne espagnole Vueling a inauguré une nouvelle ligne aérienne entre Barcelone et Agadir, dans le cadre de son programme hivernal.

Le vol inaugural, opéré sous le numéro VY8530, a atterri dimanche à 10h30, marquant l’ouverture officielle de cette nouvelle desserte, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Cette liaison est assurée à raison de deux fréquences hebdomadaires, les mercredis et dimanches, précise la même source.

La ligne Barcelone-Agadir s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Vueling visant à renforcer ses liaisons internationales au départ de la capitale catalane.

Avec cette nouvelle route, la compagnie low-cost espagnole consolide sa présence au Maroc, où elle dessert déjà les villes d’Essaouira et de Marrakech au départ de Barcelone.

Fondée en 2004, Vueling Airlines est une compagnie à bas coût basée à El Prat de Llobregat, près de Barcelone.

